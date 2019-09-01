Названо число проехавших по Крымскому мосту машин

Названо число автомобилей, проехавших по Крымскому мосту c момента его открытия

С мая 2018 года по Крымскому мосту проехало больше машин, чем перевезла Керченская переправа за четыре года.

Вышла любопытная статистика о том, сколько автомобилей проехало по Крымскому мосту за время его существования. Оказывается, с мая 2018 года переправой воспользовались владельцы 7 миллионов машин.

Для сравнения, эта цифра на треть больше, чем перевезла Керченская паромная переправа за последние четыре года.

Сейчас уже многие отдыхающие едут в Крым и специально прокладывают маршрут так, чтобы проехаться по Крымскому мосту, который уже из транспортного узла превратился в настоящую достопримечательность.