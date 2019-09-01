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Названо число автомобилей, проехавших по Крымскому мосту c момента его открытия 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Названо число проехавших по Крымскому мосту машин
Фото: Крымский мост, vk
С мая 2018 года по Крымскому мосту проехало больше машин, чем перевезла Керченская переправа за четыре года.
Вышла любопытная статистика о том, сколько автомобилей проехало по Крымскому мосту за время его существования. Оказывается, с мая 2018 года переправой воспользовались владельцы 7 миллионов машин.
Для сравнения, эта цифра на треть больше, чем перевезла Керченская паромная переправа за последние четыре года.
Сейчас уже многие отдыхающие едут в Крым и специально прокладывают маршрут так, чтобы проехаться по Крымскому мосту, который уже из транспортного узла превратился в настоящую достопримечательность.
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