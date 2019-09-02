Функции техосмотра могут передать правительству

ЦБ предложил передать правительству функции техосмотра машин

Центробанк предложил освободить Российский союз автостраховщиков (РСА) от функций куратора техосмотра автомобилей, сообщает «Ъ»» со ссылкой на пресс-службу регулятора. По мнению регулятора, союз может не справиться с обязанностями по аккредитации операторов техосмотра по новым правилам из-за «отсутствия фактических и финансовых возможностей».

«Мерой, направленной на недопущение дестабилизации рынка техосмотра и, как следствие, рынка ОСАГО, является передача функций РСА в сфере техосмотра правительству», — уточнили в пресс-службе ЦБ.

Сейчас это предложение обсуждается с заинтересованными ведомствами, добавили в ЦБ.