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ЦБ предложил передать правительству функции техосмотра машин 

BFM.RU 2 часа назад
Функции техосмотра могут передать правительству
Фото: ТАСС
Центробанк предложил освободить Российский союз автостраховщиков (РСА) от функций куратора техосмотра автомобилей, сообщает «Ъ»» со ссылкой на пресс-службу регулятора. По мнению регулятора, союз может не справиться с обязанностями по аккредитации операторов техосмотра по новым правилам из-за «отсутствия фактических и финансовых возможностей».
«Мерой, направленной на недопущение дестабилизации рынка техосмотра и, как следствие, рынка ОСАГО, является передача функций РСА в сфере техосмотра правительству», — уточнили в пресс-службе ЦБ.
Сейчас это предложение обсуждается с заинтересованными ведомствами, добавили в ЦБ.
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Автоновости , Центральный банк России , Газета "Коммерсантъ"
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