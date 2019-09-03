Toyota показала ещё одну версию RAV4 нового поколения 

Компания Toyota показала публике ещё одну версию RAV4 новой генерации, предназначенную для китайского рынка. Серийное производство паркетника уже началось на совместном заводе концерна с компанией FAW. Стоит отметить. что такая комплектация выйдет в продажу и в России. От версии для американского японского рынков она будет отличаться интерьером и оснащением. Отделка салона будет выполнена из более бюджетных материалов, а в оснащении исключат несколько функций.
Не увидят автомобилисты из России и Китая и внедорожную версию, ведь продаваться она будет только в других странах. В топовом исполнении китайской версии внедорожника появится более широкий экран мультимедиа системы, экстерьер у всех автомобилей окажется практически одинаковым.
Длина кроссовера будет достигать 4 600 мм, ширина 1 855 мм при высоте в 1 680 мм. Расстояние между осями при этом отмечено на цифре в 2 690 мм. Стоит отметить, что под капотом новинки расположится улучшенный бензиновый мотор объемом в 2 литра мощностью в 171 л.с. В паре на выбор покупателей предлагается передний привод или коробка передач 4WD.
Кроме других в продажу выпустят и гибридную версию, работающую на моторе объемом 2,5 литра, а также электроустановке. Суммарная мощность модели достигнет 178 л.с., а расход топлива не превысит 4,6 литра на каждые 100 километров пройденного пути.
В России новая Toyota RAV4 поступит в продажу в конце текущего года, а в Поднебесной в октябре. в скором времени планируется запуск производства кроссоверов на филиале японской компании в Санкт-Петербурге.