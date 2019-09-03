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Toyota показала ещё одну версию RAV4 нового поколения 

Car.ru + ещё 1 9 часов назад
Toyota показала ещё одну версию RAV4 нового поколения
Фото: Car.ru
Компания Toyota показала публике ещё одну версию RAV4 новой генерации, предназначенную для китайского рынка. Серийное производство паркетника уже началось на совместном заводе концерна с компанией FAW. Стоит отметить. что такая комплектация выйдет в продажу и в России. От версии для американского японского рынков она будет отличаться интерьером и оснащением. Отделка салона будет выполнена из более бюджетных материалов, а в оснащении исключат несколько функций.
Не увидят автомобилисты из России и Китая и внедорожную версию, ведь продаваться она будет только в других странах. В топовом исполнении китайской версии внедорожника появится более широкий экран мультимедиа системы, экстерьер у всех автомобилей окажется практически одинаковым.
Длина кроссовера будет достигать 4 600 мм, ширина 1 855 мм при высоте в 1 680 мм. Расстояние между осями при этом отмечено на цифре в 2 690 мм. Стоит отметить, что под капотом новинки расположится улучшенный бензиновый мотор объемом в 2 литра мощностью в 171 л.с. В паре на выбор покупателей предлагается передний привод или коробка передач 4WD.
Кроме других в продажу выпустят и гибридную версию, работающую на моторе объемом 2,5 литра, а также электроустановке. Суммарная мощность модели достигнет 178 л.с., а расход топлива не превысит 4,6 литра на каждые 100 километров пройденного пути.
В России новая Toyota RAV4 поступит в продажу в конце текущего года, а в Поднебесной в октябре. в скором времени планируется запуск производства кроссоверов на филиале японской компании в Санкт-Петербурге.
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Автоновости , FAW , Toyota , Toyota RAV4
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