Когда исчезнет ловушка для водителей на МКАД

На МКАД появилась ловушка с ограничением скорости в 80 километров в час, которая может привести к тысячам необоснованных штрафов. Как сообщает AutoNews, в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) уже признали решение ошибочным, но быстро решить проблему не удастся.

Ранее на внешней стороне МКАД между Каширским шоссе и съездом на поселок Беседы (21-й км МКАД) появился знак 80 километров в час, выполненный на белом фоне и действующий на участке примерно в 50 метров. При этом там же установили 70-метровую обязательную дистанцию между автомобилями. До этого на всей протяженности МКАД действовал постоянный скоростной режим в сто километров в час.

Координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов и другие водители раскритиковали это решение, назвав его «рецептом для пробки на половину МКАД». По мнению автомобилистов, скорость на трассе нужно, наоборот, повышать до 130 километров в час. Водители считают, что из-за нового знака вырастет количество необоснованных штрафов за превышение скорости, так как многие просто не успеют среагировать и вовремя затормозить.

«Люди, которые устроили водителям такую подставу, должны быть названы, а потом — уволены. Таким решением они сделали проезд по МКАД платным», — заявил Шкуматов.

В ЦОДД уже на следующий день после публикаций жалоб назвали новое ограничение ошибкой и пообещали устранить проблему. В организации заявили, что принявшие решение сотрудники не согласовали свои действия с руководством. Им грозит строгая ответственность вплоть до увольнения.

Замглавы ЦОДД Александр Евсин назвал случившееся «рефлективной бюрократической реакцией на наличие очага аварийности».

«Дело, конечно, не в деньгах», — подчеркнул он.

Евсин добавил, что появившаяся на участке шумовая полоса потенциально опасна и может привести к потере управления на высокой скорости. Для мотоциклистов она представляет еще большую опасность.

В «Синих ведерках» усомнились, что в ЦОДД быстро примут решение по отмене ограничения. Шкуматов пояснил, что разные подразделения организации отвечают за разные задачи: раскритиковавший знак Евсин отвечает за мониторинг дорожной обстановки в городе, а установило знак управление организации дорожного движения.

Шкуматов выразил опасение, что выписанные водителям штрафы никто не отменит, но в ЦОДД заверили, что камеры на этом участке еще не успели перенастроить, поэтому водители штрафы не получали.