Россиян предупредили о новом кризисе ОСАГО

Центробанке заявили, что Российский союз автостраховщиков (РСА) может не справиться с аккредитацией операторов техосмотра по новым правилам. Как пишут «Известия», некоторые эксперты сочли предложение ЦБ передать надзор за техосмотром правительству излишним ужесточением.

По новым правилам, все российские операторы техосмотра с июня 2020-го и в течение года должны заново пройти аккредитацию. В ЦБ считают, что у РСА нет фактических и финансовых возможностей, чтобы за год проверить аккредитацию всех операторов техосмотра (всего в стране более пяти тысяч пунктов ТО).

Если прогнозы ЦБ сбудутся, оформление диагностических карт, необходимых для заключения договора ОСАГО, прекратится, а рынок добровольного страхования будет дестабилизирован. В связи с этим ЦБ предложил передать надзор за техосмотром правительству. Кто именно в правительстве может заняться эти, неизвестно, но заинтересованным ведомством является МВД

По данным «Известий», в РСА признали проблему и согласились с опасениями Центробанка. Союз направил предложения по ее решению властям. В частности, страховщики раскритиковали запрет на привлечение сторонних экспертов для самостоятельных выездных проверок. Также в РСА обратили внимание на недостаток финансирования.

Страховщики попросили увеличить переходный период для подтверждения аккредитации с одного до двух лет и дать РСА право самостоятельно выбирать, какую проверку проводить — документарную или выездную.

Президент РСА Игорь Юргенс пояснил, что добросовестные операторы техосмотра, зарекомендовавшие себя предыдущей работой, не нуждаются в обязательной выездной проверке, для них достаточно будет документарной.

«Сейчас настал период, когда систему техосмотра можно опять изменить, чтобы аккредитацию операторам ТО выдавал государственный орган власти», — заявил он.

По его словам, нигде в мире аккредитацией не занимаются страховщики.

Однако автомобильный эксперт Игорь Моржаретто заявил, что гораздо важнее не ужесточать контроль над техосмотром, а мотивировать водителей. Он отметил, что во многих странах отменен обязательный техосмотр, так как «в любом случае за неисправность будет отвечать водитель».

«Нормальный автомобилист сам занимается состоянием своего автомобиля, так как понимает, что возит себя и любимую семью», — подчеркнул эксперт.

Диагностическую карту он назвал «вещью в себе» и сравнил с медицинской справкой. Человек может пройти строжайшее обследование, а через месяц умереть, то же самое может произойти и с машиной из-за «усталости металла», подчеркнул эксперт.