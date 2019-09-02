Стоит ли покупать автомобиль онлайн

Компания Renault начала продажи своих автомобилей через интернет. Готовы ли российские потребители таким образом приобретать машину и насколько выгодным станет процесс онлайн-продаж автомобилей, разбиралась газета «Известия».

По данным издания, Renault не первая компания, которая организовала онлайн-продажу машин в России. В 2016 году питерская компания Carmart запустила первый в России мультибрендовый дилерский центр онлайн-продаж автомобилей и, хотя дилеру удалось выйти на ощутимый результат продаж (30 машин в день), уже в начале 2018 года собственник принял решение о закрытии бизнеса.

По мнению опрошенных газетой экспертов, российский потребитель не готов покупать машины через интернет.

«Покупка автомобиля — это достаточно серьезная инвестиция для человека, и он не готов пока что к отказу от личного контакта с продавцом, ознакомления с покупаемым товаром. Для российского клиента психологически это крайне сложно. Я не верю, что в ближайшие 5–10 лет ситуация в этом плане как-нибудь изменится», — пояснил независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

С ним согласился и генеральный директор группы компаний «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин , отметивший, что онлайн-продажи лишают покупателя возможности как лично посмотреть автомобиль перед покупкой и пройти тест-драйв, так и выбрать машину по действительно привлекательной цене, объехав несколько дилерских центров и поговорив с продавцами.

Одним из камней преткновения покупки машины в интернете могут стать электронные документы, так как не всегда они оформляются грамотно и не все судьи разбираются в подобных бумагах, считает автомобильный эксперт Сергей Ифанов.

«Это означает то, что в случае каких-то проблем с гарантией и перспективой суда человек должен быть четко уверен, что его интернет-покупка с юридической стороны была выполнена грамотно, — пояснил он.