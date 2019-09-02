Kia представила гибридные Ceed и XCeed

Южнокорейская марка анонсировал универсал Kia Ceed SW PHEV и кросс-хэтч Kia XCeed PHEV с подключаемой гибридной установкой. В ее основе — четырехцилиндровый бензиновый двигатель Kappa объемом 1,6 л.

ДВС работает в паре с электромотором мощностью 44,5 кВт, питаемым энергией литий-полимерной батареи емкостью 8,9 кВт/ч. Совокупная отдача гибридной системы составляет 141 л.с. и 265 Нм крутящего момента. Силовая установка в сочетании с шестидиапазонным "роботом" с двумя сцеплениями разгоняет Ceed Sportswagon до первой "сотни" за 10,8 сек., а XCeed — за 11 сек. Запас хода на электротяге у данных моделей одинаковый — 60 км.

В стандартное оснащение входят 16-дюймовые диски, а в качестве опции можно установить колеса размерностью 17 дюймов для универсала и 18 — для кросс-хэтча. Функции мультимедиа выводятся на 8-дюймовый экран, диагональ которого опционально можно увеличить до 10,25 дюймов. Также дополнительно можно заменить аналоговую приборную панель на жидкокристаллическую Supervision с 12-дюймовым дисплеем.

Для экономии электроэнергии Kia предусмотрела режим "Driver Only" ("Только водитель"). При его включении система обогрева, кондиционер и вентиляция "работают" только на водителя — все остальные воздуховоды перекрываются.

В Европе модели поступят в продажу в начале 2020 года.