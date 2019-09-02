Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

SsangYong обновил рамный внедорожник Rexton 

Motor.ru + ещё 2 4 часа назад
SsangYong обновил рамный внедорожник Rexton
Фото: Motor
Компания SsangYong запустила в продажу на домашнем рынке рестайлинговое семейство Rexton, которое включает внедорожник и пикап. Изменения носят точечный характер и в основном касаются дизайна экстерьера и набора базового оборудования.
Обновленный внедорожник Rexton четвертого поколения получил хромированную радиаторную решетку с трехмерным рисунком и модернизированный ключ с функцией дистанционного включения фар. Кроме того, в список стандартного оснащения вошли система мониторинга мертвых зон и система слежения за рядностью движения.
Пикап в свою очередь обзавелся новыми бамперами — теперь они выглядят так же, как у внедорожника, а решетка радиатора при этом осталась прежней.
Моторная линейка не изменилась: она состоит из одного турбодизеля объемом 2,2 литра, который выдает 187 лошадиных сил. Цены в Южной Корее варьируются от 18 тысяч долларов за внедорожник до 23 тысяч за пикап. Удлиненная версия последнего обойдется на 5,4 тысячи долларов дороже.
По данным Ассоциации европейского бизнеса, в период с января по июль текущего года в России было продано всего четыре новых автомобиля SsangYong, так что фактически бред покинул наш рынок. Однако официального заявления на этот счет пока не было.
Motor.ru: последние новости
Опубликовано первое изображение гибрида Lamborghini Опубликовано первое изображение гибрида Lamborghini Ford Mustang сделают мощным, как Bugatti Ford Mustang сделают мощным, как Bugatti Cupra представила свой первый электрокар Cupra представила свой первый электрокар
Комментарии
Автоновости , SsangYong
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Музыканты группы Sabaton попали в аварию в Тунисе
Музыканты группы Sabaton попали в аварию в Тунисе
В Индонезии восемь человек погибли в массовом ДТП
В Индонезии восемь человек погибли в массовом ДТП
Kia представила гибридные Ceed и XCeed
Kia представила гибридные Ceed и XCeed
Опубликовано первое изображение гибрида Lamborghini
Опубликовано первое изображение гибрида Lamborghini
В России показали «умную „Газель“»
В России показали «умную „Газель“»
Видео
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
00:04
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
ДТП
Любимый автомобиль Украины оказался российским
03:06
Любимый автомобиль Украины оказался российским
Автоновости
Орландо Блума оштрафовали за превышение скорости
00:39
Орландо Блума оштрафовали за превышение скорости
ДТП
Умельцы превратили «Ниву» в подлодку
20:06
Умельцы превратили «Ниву» в подлодку
Автоновости
Полиция с мигалками прокатила мальчика по городу
01:15
Полиция с мигалками прокатила мальчика по городу
Автоновости
Легковушка въехала в остановку в центре Москвы
06:01
Легковушка въехала в остановку в центре Москвы
ДТП
Что будет, если самовольно нарисовать зебру
00:46
Что будет, если самовольно нарисовать зебру
Автоновости
В Перми маршрутка с пассажирами «влетела» в магазин
00:21
В Перми маршрутка с пассажирами «влетела» в магазин
ДТП
У ребенка сбитой беременной москвички был шанс выжить
04:21
У ребенка сбитой беременной москвички был шанс выжить
ДТП
Россиянам разрешат спорить с ГИБДД
01:22
Россиянам разрешат спорить с ГИБДД
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение