ОСАГО на грани провала: ЦБ хочет передать техосмотр правительству

Банк России предлагает передать правительству функции Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю техосмотра. Регулятор считает, что РСА не может справиться, а это грозит проблемами на рынке ОСАГО. Между тем в РСА признают сложности, однако предлагают другим способом решать проблему. Мнения экспертов разделились. Одни считают целесообразным передать функции контроля правительству, другие — вообще отказаться от техосмотра.

Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей. Об этом говорится в комментарии Центробанка, который поступил в редакцию «Газеты.Ru».

Как сообщает регулятор, в июне этого года были приняты изменения в закон о техосмотре (ТО). Они предусматривают, что операторы техосмотра в течение года после вступления в силу закона должны пройти процедуру подтверждения соответствия требованиям аккредитации и представить в РСА документы, подтверждающие выполнение этих требований.

Закон 122-ФЗ устанавливает, что оценка соответствия оператора требованиям аккредитации проводится только в форме выездной проверки по месту нахождения пунктов ТО.

Банк России выражает серьезную обеспокоенность, что отсутствие фактических и финансовых возможностей у РСА может привести к дестабилизации рынка техосмотра и, как следствие, к дестабилизации рынка ОСАГО.

«Эта ситуация может привести к прекращению оформления диагностических карт, наличие которых необходимо для заключения договора ОСАГО», — пишет регулятор

При этом необходимо отметить, что принятие Банком России к РСА мер, предусмотренных за невыполнение функций по аккредитации, не обеспечит исполнение требований закона 122-ФЗ.

В связи с этим Центробанк считает, что мерой, направленной на недопущение дестабилизации рынка технического осмотра и, как следствие, рынка ОСАГО, является передача функций РСА в сфере технического осмотра правительству РФ

В настоящее время эти предложения Банка России обсуждаются с заинтересованными ведомствами.

РСА направил в ведомства ряд предложений по вопросу выполнения закона о ТО, сообщили между тем «Газете.Ru» в Российском союзе автостраховщиков.

Ведомство направило в заинтересованные ведомства предложения, которые позволят исполнить нормы нового закона о техосмотре, говорит президент РСА Игорь Юргенс

«Согласно новому закону о техосмотре, РСА не только проводит документарные проверки операторов ТО, но и обязан проводить выездные проверки всех станций техосмотра после обновления ими аккредитации. Для получения аккредитации действующими операторами ТО устанавливается переходный период. В течение года РСА в ходе выездных проверок должен проверить соответствие операторов техосмотра заявленным при аккредитации условиям», — отметили в РСА.

При этом у организации по закону нет права привлекать сторонних независимых экспертов для осуществления таких проверок.

Кроме того, дополнительного финансирования для исполнения выездных проверок пока не предусмотрено, оплата при аккредитации операторами установлена в 2011 году и с тех пор не менялась.

В настоящее время в РФ работает более 5 тысяч операторов техосмотра.

«В этих обстоятельствах пропускная способность РСА в части проведения проверок у операторов ТО ограничена», — сказал Игорь Юргенс.

При этом мы понимаем, что с большой вероятностью операторы техосмотра будут откладывать подтверждение аккредитации на последний момент и создадут «узкое горло».

Однако РСА предлагает другое решение проблемы. В частности, утвердить план проверок действующих операторов ТО, а также увеличить переходный период для подтверждения аккредитации с 1 до 2 лет.

Кроме того, мы полагаем, что добросовестные операторы техосмотра, которые уже зарекомендовали себя предыдущей работой, могут не нуждаться в обязательной выездной проверки, им достаточно будет документарной. Поэтому РСА просит предоставить союзу право самостоятельно выбирать, какую проверку — документарную или выездную — проводить у оператора», — сказал Игорь Юргенс.

Между тем ранее о том, что ЦБ предлагает забрать у Российского союза автостраховщиков (РСА) функции куратора техосмотра автомобилей и передать правительству, писала газета «Коммерсантъ».

Напомним, согласно новому закону о ТО в первом и втором кварталах 2020 года операторы должны привести в соответствие свою работу с новыми требованиями. Иначе говоря, они должны провести переаккредитацию. Изменения в закон «О техническом осмотре транспортных средств» и другие законодательные акты РФ были приняты 6 июня 2019 года.

Как отмечает Вячеслав Абрамов, директор офиса продаж « БКС Брокер », передача обязанностей куратора технического осмотра автомобилей государству имеет смысл.

«Это позволит не допустить роста стоимости автомобильного страхования за счёт сохранения стоимости аккредитации пункта технического осмотра, и дефицита полисов ОСАГО, которые по новому законодательству не могут выдаваться без карты технического осмотра, за счёт сохранения сроков выдачи аккредитаций», — говорит эксперт.

В сложившихся условиях передача обязанностей куратора технического осмотра автомобилей государству имеет смысл, считает Артем Деев , руководитель аналитического департамента AMarkets

«Это позволит не допустить роста стоимости автомобильного страхования за счёт сохранения стоимости аккредитации пункта технического осмотра, и дефицита полисов ОСАГО, которые по новому законодательству не могут выдаваться без карты технического осмотра, за счёт сохранения сроков выдачи аккредитаций», — отмечает он.

К тому же обязанность обеспечения безопасности граждан на территории России, в том числе и в процессе дорожного движения, принадлежит именно аппарату государственного управления, то есть правительству, добавляет он.

За год в России происходит порядка 6 тыс. ДТП, связанных с неисправностями в автомобилях, и это число не демонстрирует стабильного уменьшения или роста, говорит между тем управляющий партнёр экспертной группы Veta Илья Жарский Госдума неоднократно предлагала, в том числе и в январе этого года, отменить техосмотр для частных автомобилей полностью, добавляет он.