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Рассекречена цена «заряженной» Lada Granta 

Авторамблер 2 часа назад
Рассекречена цена «заряженной» Lada Granta
Фото: Авторамблер
По данным портала Лада. Онлайн, стоимость Lada Granta в версии Drive Active будет начинаться от 630 тыс. руб.
Цена приятно удивляет по сравнению со спортивной версией флагмана АвтоВАЗа — за Lada Vesta Sport у дилеров придется оставить как минимум 1 млн руб.
От обычной "Гранты" новинку отличают слегка увеличенные габариты: длина увеличилась на 12 мм до 4280 мм, а колея передних колес расширена на 16 мм — до 1436 мм. Модель получит также 15-дюймовые литые диски, модернизированный салон и унаследованную от Granta Sport короткоходную подвеску.
Мотор у новинки тот же, что и у обычной Granta — 106-сильный "атмосферник" объемом 1,6 л в сочетании с пятидиапазонной "механикой". Обновление получила система зажигания седана: вместо электронной со статическим распределителем новинка получит микропроцессорную систему.
Дата выхода модели на рынок пока официально не называлась, но, по некоторым данным, дебют состоится в конце сентября. В конце августа АвтоВАЗ рассказал, что модель уже встала на конвейер.
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Автоновости , Lada Granta , Lada Vesta , Lada , Автоваз
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