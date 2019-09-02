В России показали «умную „Газель“»

Горьковский автозавод (ГАЗ) представил коммерческий автомобиль нового поколения "ГАЗель NN. Предполагается, что массовое производство стартует в следующем году, а продажи начнутся в 2021-м, сообщает ТАСС.

Принципиальное отличие новой машины — новая интеллектуальная платформа. «Это более 30 систем помощи водителю, повышенный комфорт, сниженная стоимость владения и универсальность. Новая модель легкого коммерческого автомобиля Горьковского автозавода обеспечивает высокий уровень безопасности, снижение утомляемости, повышение эффективности работы водителя и экономическую эффективность для владельцев бизнеса», — рассказал глава компании Вадим Сорокин . Он добавил, что в будущем на базе этого автомобиля будут создавать новые коммерческие модели.