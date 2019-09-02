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В России показали «умную „Газель“» 

Lenta.ru 2 часа назад
В России показали «умную „Газель“»
Фото: Lenta.ru
Горьковский автозавод (ГАЗ) представил коммерческий автомобиль нового поколения "ГАЗель NN. Предполагается, что массовое производство стартует в следующем году, а продажи начнутся в 2021-м, сообщает ТАСС.
Принципиальное отличие новой машины — новая интеллектуальная платформа. «Это более 30 систем помощи водителю, повышенный комфорт, сниженная стоимость владения и универсальность. Новая модель легкого коммерческого автомобиля Горьковского автозавода обеспечивает высокий уровень безопасности, снижение утомляемости, повышение эффективности работы водителя и экономическую эффективность для владельцев бизнеса», — рассказал глава компании Вадим Сорокин. Он добавил, что в будущем на базе этого автомобиля будут создавать новые коммерческие модели.
В конце июля в группе ГАЗ объявили о начале разработки беспилотных автомобилей. Модель получила название «Газель Next», ее протестировали на полигоне. По заявлениям производителей, машины соответствуют четвертому-пятому уровням автономности (на пятом машина сама может справиться со всеми задачами водителя — прим. «Ленты.ру»).
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Автоновости , Вадим Сорокин , Группа ГАЗ , Lenta.ru , ИТАР-ТАСС
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