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Опубликовано первое изображение гибрида Lamborghini 

Motor.ru 3 часа назад
Опубликовано первое изображение гибрида Lamborghini
Фото: Motor
В сети появилось предположительное изображение первого гибридного суперкара Lamborghini. Новинка, ранее известная под внутризаводским обозначением LB48H, получила товарное имя Sian.
О гибридной «Ламбе» фактически ничего не известно. Внешность суперкара можно описать как эволюцию дизайна Aventador с элементами от концепта Terzo Millennio — о шоу-каре напоминают, например, Y-образные ходовые огни. Также на картинке можно заменить интегрированный спойлер с цифрой 63 — год основания Lamborghini.
По предварительной информации, силовая установка гибрида будет состоять из 6,5-литрового атмосферного V12 и одного или нескольких электромоторов, питающихся от 48-вольтовой энергосети. Суммарная отдача суперкара составит около 1000 лошадиных сил. Инсайдеры говорят, что вместо традиционных тяговых батарей итальянцы могут установить в автомобиль суперконденсаторы.
Концепт Lamborghini Terzo Millennio (в переводе с итальянского — «Третье тысячелетие») дебютировал в 2017 году. Суперкар оснастили комплектом «инновационных суперкондесаторов», интегрированных в структуру кузова. Сам кузов выполнен из углеволокна со специальными нанотрубками, заполненными «залечивающим трещины химическим составом».
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Автоновости , Lamborghini
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