Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Запуск регулярного аэротакси в Москве отложили до 2022 года 

News.ru + ещё 2 5 часов назад
Запуск регулярного аэротакси в Москве отложили
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Агрегатор пассажирских перевозок «Яндекс» и «Вертолёты России» могут на три года отложить запуск воздушного такси в Москве. Это связано с испытаниями вертолёта VRT500, который был выбран в качестве основного вида транспорта.
В холдинге «Вертолёты России» сообщили, что испытания и сертификация VRT500 завершатся в 2022 году. До этого времени партнёры создадут концепцию развития и дадут оценку рыночной эффективности воздушных перевозок в Москве.
До 2022 года для тестирования бизнес-модели проекта будут использоваться вертолёты «Ансат». Полёты планируется организовать от МКАД, если будет позволит законодательство, — от Садового кольца.
В «Яндексе» ранее отмечали, что вертолётные рейсы можно будет заказать через приложение на смартфоне так же, как сейчас при вызове обычного такси. Агрегатор намерен установить цену, чтобы воздушные перевозки были сопоставимы по стоимости с поездкой по тому же маршруту на автомобиле бизнес-класса.
Соглашение о сотрудничестве в области развития воздушного такси компании подписали в рамках аэрокосмического салона МАКС-2019, сообщает газета «Известия».
Ранее «Яндекс. Такси» запустил в своём приложении услугу по доставке небольших посылок — весом до 20 кг, которые поместятся в салон машины и не испортят его, сообщал News.ru.
News.ru: последние новости
МКАД увеличится в полтора раза МКАД увеличится в полтора раза Российским водителям могут запретить обгоны и перестроения Российским водителям могут запретить обгоны и перестроения В СП предложили скорректировать транспортный налог В СП предложили скорректировать транспортный налог
Комментарии
Автоновости , АО "Вертолеты России" , Авиационно-космический салон МАКС , Яндекс , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Семейную пару задавили на глазах у детей во время отпуска
Семейную пару задавили на глазах у детей во время отпуска
Крупное ДТП произошло в Ярославле
Крупное ДТП произошло в Ярославле1
Музыканты группы Sabaton попали в аварию в Тунисе
Музыканты группы Sabaton попали в аварию в Тунисе
В Индонезии восемь человек погибли в массовом ДТП
В Индонезии восемь человек погибли в массовом ДТП
Kia представила гибридные Ceed и XCeed
Kia представила гибридные Ceed и XCeed
Видео
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
00:04
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
ДТП
Любимый автомобиль Украины оказался российским
03:06
Любимый автомобиль Украины оказался российским
Автоновости
Орландо Блума оштрафовали за превышение скорости
00:39
Орландо Блума оштрафовали за превышение скорости
ДТП
Умельцы превратили «Ниву» в подлодку
20:06
Умельцы превратили «Ниву» в подлодку
Автоновости
Полиция с мигалками прокатила мальчика по городу
01:15
Полиция с мигалками прокатила мальчика по городу
Автоновости
Легковушка въехала в остановку в центре Москвы
06:01
Легковушка въехала в остановку в центре Москвы
ДТП
Что будет, если самовольно нарисовать зебру
00:46
Что будет, если самовольно нарисовать зебру
Автоновости
В Перми маршрутка с пассажирами «влетела» в магазин
00:21
В Перми маршрутка с пассажирами «влетела» в магазин
ДТП
У ребенка сбитой беременной москвички был шанс выжить
04:21
У ребенка сбитой беременной москвички был шанс выжить
ДТП
Россиянам разрешат спорить с ГИБДД
01:22
Россиянам разрешат спорить с ГИБДД
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение