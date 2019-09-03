«ГАЗель» может стать дефицитом. Что происходит?

Во вторник официальные источники «ГАЗ» предоставили информацию об обновленном режиме работы, который предусматривает сокращение рабочей недели. Изменения вступят в силу с ноября текущего года и продлятся до апреля следующего года.

«Мы вынуждены применить такие меры из-за ухудшающегося положения коммерческого транспорта на нашем рынке. Сейчас главные проблемы — это отсутствие положительных просветов в макроэкономике и усилению санкций со стороны США. Совокупность этих проблем, в дальнейшем может привести не только к снижению выработки завода, но и постоянному сокращению рабочей недели. К тому же, такой режим работы поможет нашим специалистам не потерять рабочие места. Но, хочу отметить, что в случае улучшения положения на рынке, мы будем работать в полную силу при нормальной рабочей неделе», — приводят слова дирекции компании журналисты ТАСС.

Стоит отметить, что санкции не единственная причина ухудшения продаж автомобилей. Огромную роль в убытках компаний играют:

• Дорогая кредитная ставка;

• Уменьшение федеральной поддержки округов;

• Увеличение уровня инфляции;

• Снижение общих инвестиций в бизнес.

Из-за этих проблем особенно страдает средний и малый бизнес, который является основным направлением сбыта продукции завода.