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Porsche показал фото своего первого электромобиля 

360tv.ru + ещё 6 47 минут назад
Porsche показал фото своего первого электромобиля
Фото: 360tv.ru
Немецкий автопроизводитель Porsche показал свой первый электромобиль — спортивный седан Taycan. Фото машин были опубликованы в официальном аккаунте автопроизводителя в Instagram.
«The Taycan — абсолютно новый, инновационный и готовый к будущему. Наш первый полностью электрический спортивный автомобиль характеризуется особенностями, которые определяют каждый Porsche: чистые эмоции и максимальное удовольствие от вождения», — сказано в сообщении к опубликованным снимкам.
Новинка представлена в двух версиях — Taycan Turbo S и Taycan Turbo, говорится в сообщении автопроизводителя. Флагманская версия Taycan Turbo S разгоняется до 100 километров в час за 2,8 секунды, Turbo наберет такую же скорость за 3,2 секунды. Максимальная скорость обеих полноприводных моделей составляет 260 километров в час.
Запас хода Turbo S составляет 412 километров, у Turbo он равняется 450 километрам. Каждая из моделей имеет два электродвигателя. Емкость их батарей составляет 93 киловатт-часа. Как утверждают производители электромобиля, для пробега 100 километров Turbo и Turbo S достаточно пяти минут зарядки.
Модели уже доступны для заказа. В России цена Turbo составит 10,64 миллиона рублей, а Turbo S — 12,94 миллиона рублей, уточняют «Ведомости». Первые электрокары покупатели смогут получить уже в следующем году.
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Автоновости , Тест-драйвы , Porsche , Ведомости
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