Названы тарифы на изготовление автомобильных номеров

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) решила ограничить максимальную стоимость автомобильного номера двумя тысячами рублей, а мотоциклетного — суммой в 1,5 тысячи. Проект приказа ФАС опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Ограничения планируется ввести с 1 января 2020 года. В документе уточняется, что две тысячи рублей должны стать предельной ценой автономера у «специализированной организации» (частного изготовителя). Максимальную стоимость бумажного номера «Транзит» в ФАС хотят зафиксировать на уровне в 200 рублей.

Замглавы управления контроля промышленности ФАС Елена Филашина рассказала «Коммерсанту», что сейчас средняя стоимость изготовления номера у аккредитованных организаций составляет 1,93 тысячи рублей за комплект, у неаккредитованных — 1,6 тысячи, но в некоторых регионах из-за ограниченности спроса цены превышают две тысячи рублей.

«В связи с этим предельный уровень тарифа был установлен по аналогии с существующей пошлиной», — объяснила Филашина.

При регистрации машины владелец платит госпошлину за номер (две тысячи), выдачу нового СТС (свидетельство о регистрации транспортного средства, 500 рублей) и внесение изменений в ПТС (паспорт транспортного средства, 350 рублей).

Член технического комитета «Безопасность дорожного движения» при Росстандарте Петр Шляхин заявил, что благодаря ограничениям ФАС водителей будет сложно обмануть, так как они будут знать предельную цену. Однако в таких условиях мелким изготовителям номеров придется закрыться, считает он.

С такой точкой зрения согласилась и глава Союза производителей госрегзнаков транспортных средств Людмила Шерстнева. В качестве примера она привела пункт продаж номеров в Ханты-Мансийске. Там, по ее словам, для покрытия расходов и получения минимальной прибыли, цена за комплект номеров установлена на уровне в три тысячи рублей.

В месяц этой точке поступает около 30 заказов, что дает оборот в 90 тысяч рублей, из них 20 тысяч уходит на зарплату, еще 20 — на аренду помещения, 17 тысяч — на налоги, а часть уходит на закупку заготовок номеров и амортизацию оборудования. Если цену ограничат двумя тысячами, оборот такой точки сократится до 60 тысяч рублей, ее придется закрыть.

По закону россияне могут получить номера в ГИБДД , также ГИБДД может назначить автовладельцам только сочетания букв и цифр, а сами пластины можно печатать у частных изготовителей.

Источник «Коммерсанта» на рынке заявил, что ограничения вынуждают компании конкурировать с государством: владелец авто скорее пойдет регистрировать машину в ГИБДД, получив через портал госуслуг скидку на госпошлину в 30 процентов. В итоге две тысяч она заплатит за весь комплект с номерами и документами.

«Частному изготовителю придется снижать цену до 1,5–1,3 тысяч рублей за комплект знаков, работая себе в убыток», — заявил собеседник газеты.