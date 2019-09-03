Уроки от Бузовой и школьный экзамен ПДД: как изменится жизнь водителей

AutoNews сообщает , что власти подготовили серьезные изменения для российских водителей: подросткам предложат сдать экзамен по ПДД в общеобразовательной школе, а в интернете просвещать мам-водителей будет певица Ольга Бузова

Представители ГИБДД заявили на заседании в правительстве, что ПДД в российских школах преподают на низком уровне. Инспекторы предложили увеличить количество часов, выделяемых на это в рамках предмета «окружающий мир». Также Госавтоинспекция попросила ввести раздел «автодело» в рамках предмета «технология».

Идею ГИБДД одобрила глава экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре . Она предложила внедрить в школах еще один дополнительный экзамен по ПДД.

«Пусть он будет несложным. Но это станет стимулом для руководителей школ и учителей», — отметила она.

В ГИБДД также предложили начислять успешным выпускникам дополнительные баллы при поступлении в вузы, чтобы привлечь их на занятия в специальные автошколы.

По данным AutoNews, в ходе правительственной встречи с ГИБДД вице-премьер Максим Акимов предложил просвещать российских автомобилистов о ПДД с помощью блогеров.

«У Бузовой, с творчеством которой я, правда, не знаком, 15 миллионов подписчиков в Instagram. Может быть, нам использовать этот канал как доступ к мозгам молодых мам?» — заявил он.

По его словам, если блогеры покажут мамам, что в случае ДТП происходит с ребенком, который едет не в детском кресле, таких нарушений больше не будет.

В Госавтоинспекции представили и собственные предложения по безопасности детей на дороге. Инспекторы предложили обязать водителей с детьми ездить на 20 километров в час медленнее и ввести более суровое наказание для виновников ДТП с детьми.

Одна из мер, которую обсуждали в правительстве, призвана серьезно облегчить жизнь водителей. Акимов сообщил о планах по запуску онлайн-сервиса, который позволит по одному клику «подтянуть» все существующие медицинские данные о водителях, хранящиеся в электронном виде. Так в ГИБДД смогут идентифицировать личность человека и избавить его от необходимости посещать разные лечебные учреждения.