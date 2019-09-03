Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Разогнавшись почти до 500 км/час, Bugatti Chiron стал самым быстрым в мире 

Автовести 2 часа назад
300 миль в час: Bugatti Chiron стал самым быстрым в мире
Фото: © Bugatti
Компания Bugatti вернула себе титул производителя "ракет на колесах": купе Chiron смогло пробить барьер в 300 миль в час и вплотную подобралось к порогу в 500 км/ч. Однако в каком классе установлен этот рекорд, до сих пор неясно.
Заезд состоялся на треке Эра-Лессен концерна Volkswagen. Гиперкар смог разогнаться до 490,484 км/ч, номинально уничтожив предыдущий рекорд, который принадлежал шведам из Koenigsegg. Их Agera RS в свое время набрал "всего" 446,97 км/ч. При этом достижение Bugatti было официально зафиксировано специалистами из ведомства TUV.
Однако же публикация сведений о рекорде породила вполне закономерные вопросы к самой марке Bugatti. Производитель называет тот экземпляр Chiron, который участвовал в заезде, "условно серийным". Между тем список доработок, которые пережил "Широн" и которые позволили ему набрать эту чудовищную скорость, заставляет предполагать, что с серийным купе этот экземпляр равнять уже нельзя.
Например, гиперкар обзавелся совершенно иной аэродинамикой: для снижения сопротивления воздуха Chiron лишили антикрыла, удлинили на 25 сантиметров задний свес и произвели еще некоторые изменения. Инженеры фирмы даже переработали выпуск таким образом, чтобы горячие выхлопные газы не влияли на потоки воздуха. Салон гиперкара максимально облегчили, ликвидировав даже пассажирское сиденье.
Специалисты авторитетнейшей в гоночном мире компании Dallara научили Chiron автоматически подстраивать дорожный просвет под дорожные условия при помощи лазерных радаров — опять-таки в угоду аэродинамике. Марка Michelin разработала для заезда особые шины, способные выдержать такие перегрузки.
Наконец, гиперкар снабдили форсированным до 1 600 л.с. мотором (по той же схеме, что и на недавнем Centodieci). Таким образом, получившийся прототип вряд ли можно считать полноценной конвейерной машиной, тогда как Koenigsegg выставляла на установление рекорда совершенно серийный Agera RS — по слухам, даже на стандартных покрышках.
Однако не исключено, что Bugatti все же превратит прототип в серийный гиперкар: вполне возможно, что реализованные на нем доработки в той или иной степени воплотятся в хардкорном Chiron Super Sport (тем более, что у предыдущей модели, Bugatti Veyron, такая версия была).
Автовести: последние новости
Новая инициатива Госдумы: что ждет наши гаражи и машиноместа? Новая инициатива Госдумы: что ждет наши гаражи и машиноместа? Марка Cupra обзавелась эффектным электрокаром Марка Cupra обзавелась эффектным электрокаром BMW X5 превратилась в быстрый и "зеленый" гибрид BMW X5 превратилась в быстрый и "зеленый" гибрид
Комментарии
Автоновости , Bugatti Chiron , Bugatti Veyron , Bugatti , Volkswagen , Koenigsegg , VolksWagen
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Семейную пару задавили на глазах у детей во время отпуска
Семейную пару задавили на глазах у детей во время отпуска
Новая инициатива: что ждет наши гаражи и машиноместа?
Новая инициатива: что ждет наши гаражи и машиноместа?
Toyota показала ещё одну версию RAV4 нового поколения
Toyota показала ещё одну версию RAV4 нового поколения
Зачем на автомобили ставят черные «мигалки»?
Зачем на автомобили ставят черные «мигалки»?
Крупное ДТП произошло в Ярославле
Крупное ДТП произошло в Ярославле2
Видео
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
00:04
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
ДТП
Любимый автомобиль Украины оказался российским
03:06
Любимый автомобиль Украины оказался российским
Автоновости
Орландо Блума оштрафовали за превышение скорости
00:39
Орландо Блума оштрафовали за превышение скорости
ДТП
Умельцы превратили «Ниву» в подлодку
20:06
Умельцы превратили «Ниву» в подлодку
Автоновости
Полиция с мигалками прокатила мальчика по городу
01:15
Полиция с мигалками прокатила мальчика по городу
Автоновости
Легковушка въехала в остановку в центре Москвы
06:01
Легковушка въехала в остановку в центре Москвы
ДТП
Что будет, если самовольно нарисовать зебру
00:46
Что будет, если самовольно нарисовать зебру
Автоновости
В Перми маршрутка с пассажирами «влетела» в магазин
00:21
В Перми маршрутка с пассажирами «влетела» в магазин
ДТП
У ребенка сбитой беременной москвички был шанс выжить
04:21
У ребенка сбитой беременной москвички был шанс выжить
ДТП
Россиянам разрешат спорить с ГИБДД
01:22
Россиянам разрешат спорить с ГИБДД
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение