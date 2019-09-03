300 миль в час: Bugatti Chiron стал самым быстрым в мире

Разогнавшись почти до 500 км/час, Bugatti Chiron стал самым быстрым в мире

Компания Bugatti вернула себе титул производителя "ракет на колесах": купе Chiron смогло пробить барьер в 300 миль в час и вплотную подобралось к порогу в 500 км/ч. Однако в каком классе установлен этот рекорд, до сих пор неясно.

Заезд состоялся на треке Эра-Лессен концерна Volkswagen . Гиперкар смог разогнаться до 490,484 км/ч, номинально уничтожив предыдущий рекорд, который принадлежал шведам из Koenigsegg . Их Agera RS в свое время набрал "всего" 446,97 км/ч. При этом достижение Bugatti было официально зафиксировано специалистами из ведомства TUV.

Однако же публикация сведений о рекорде породила вполне закономерные вопросы к самой марке Bugatti. Производитель называет тот экземпляр Chiron, который участвовал в заезде, "условно серийным". Между тем список доработок, которые пережил "Широн" и которые позволили ему набрать эту чудовищную скорость, заставляет предполагать, что с серийным купе этот экземпляр равнять уже нельзя.

Например, гиперкар обзавелся совершенно иной аэродинамикой: для снижения сопротивления воздуха Chiron лишили антикрыла, удлинили на 25 сантиметров задний свес и произвели еще некоторые изменения. Инженеры фирмы даже переработали выпуск таким образом, чтобы горячие выхлопные газы не влияли на потоки воздуха. Салон гиперкара максимально облегчили, ликвидировав даже пассажирское сиденье.

Специалисты авторитетнейшей в гоночном мире компании Dallara научили Chiron автоматически подстраивать дорожный просвет под дорожные условия при помощи лазерных радаров — опять-таки в угоду аэродинамике. Марка Michelin разработала для заезда особые шины, способные выдержать такие перегрузки.

Наконец, гиперкар снабдили форсированным до 1 600 л.с. мотором (по той же схеме, что и на недавнем Centodieci). Таким образом, получившийся прототип вряд ли можно считать полноценной конвейерной машиной, тогда как Koenigsegg выставляла на установление рекорда совершенно серийный Agera RS — по слухам, даже на стандартных покрышках.