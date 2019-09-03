300 миль в час: Bugatti Chiron стал самым быстрым в мире

Компания Bugatti вернула себе титул производителя "ракет на колесах": купе Chiron смогло пробить барьер в 300 миль в час и вплотную подобралось к порогу в 500 км/ч. Однако в каком классе установлен этот рекорд, до сих пор неясно.
Заезд состоялся на треке Эра-Лессен концерна Volkswagen. Гиперкар смог разогнаться до 490,484 км/ч, номинально уничтожив предыдущий рекорд, который принадлежал шведам из Koenigsegg. Их Agera RS в свое время набрал "всего" 446,97 км/ч. При этом достижение Bugatti было официально зафиксировано специалистами из ведомства TUV.
Однако же публикация сведений о рекорде породила вполне закономерные вопросы к самой марке Bugatti. Производитель называет тот экземпляр Chiron, который участвовал в заезде, "условно серийным". Между тем список доработок, которые пережил "Широн" и которые позволили ему набрать эту чудовищную скорость, заставляет предполагать, что с серийным купе этот экземпляр равнять уже нельзя.
Например, гиперкар обзавелся совершенно иной аэродинамикой: для снижения сопротивления воздуха Chiron лишили антикрыла, удлинили на 25 сантиметров задний свес и произвели еще некоторые изменения. Инженеры фирмы даже переработали выпуск таким образом, чтобы горячие выхлопные газы не влияли на потоки воздуха. Салон гиперкара максимально облегчили, ликвидировав даже пассажирское сиденье.
Специалисты авторитетнейшей в гоночном мире компании Dallara научили Chiron автоматически подстраивать дорожный просвет под дорожные условия при помощи лазерных радаров — опять-таки в угоду аэродинамике. Марка Michelin разработала для заезда особые шины, способные выдержать такие перегрузки.
Наконец, гиперкар снабдили форсированным до 1 600 л.с. мотором (по той же схеме, что и на недавнем Centodieci). Таким образом, получившийся прототип вряд ли можно считать полноценной конвейерной машиной, тогда как Koenigsegg выставляла на установление рекорда совершенно серийный Agera RS — по слухам, даже на стандартных покрышках.
Однако не исключено, что Bugatti все же превратит прототип в серийный гиперкар: вполне возможно, что реализованные на нем доработки в той или иной степени воплотятся в хардкорном Chiron Super Sport (тем более, что у предыдущей модели, Bugatti Veyron, такая версия была).