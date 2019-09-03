Новая инициатива: что ждет наши гаражи и машиноместа?

Новая инициатива Госдумы: что ждет наши гаражи и машиноместа?

Российский парламент обсудит законопроект, посвященный урегулированию целого ряда юридических проблем, связанных с хранением автомобилей. И речь не о парковках или стоянках, а о капитальных строениях — недвижимости, предназначенной для частного транспорта.

Проект внес на рассмотрение нижней палаты председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников . Как отмечают разработчики законопроекта, сейчас в России отсутствует комплексное правовое регулирование вопросов участия гаражей в обороте, которое сводится, по большому счету, к некоторым положениям Гражданского кодекса.

Между тем владельцы гаражей порой не могут зарегистрировать право собственности на постройку — просто потому, что в законах отсутствует определение термина "гараж". Гаражные же кооперативы порой используют непрозрачные схемы управления и, как говорится в пояснительной записке, испытывают проблемы с эксплуатацией общего имущества, а то и попросту лишаются его с течением времени.

"Иногда, выплачивая немалые деньги при покупке стояночного места или гаража, человек на самом деле "платит за воздух". Особенно, если впоследствии выясняется, что при строительстве данного гаража были нарушены какие-то нормы или если он был построен на чужой земле", — отмечает депутат, чьи слова приводятся в пояснительной записке к законопроекту, опубликованому на сайте Госдумы.

Законопроектом предлагается ввести в нормативное поле определение понятий "гараж", "гаражный комплекс", "машиноместо" и так далее, определить формы объединений собственников гаражей или машиномест, а также порядок создания гаражного кооператива или гаражного товарищества. Строго продуманные структура организации и порядок управления позволят проще решать оргвопросы и управлять общим имуществом, в целом же законопроект направлен на защиту прав собственности гаражей и машиномест.