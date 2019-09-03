Компания Volvo протестирует беспилотные грузовики в России

Шведская компания Volvo заявила о готовности протестировать технологии автономных тягачей в рамках российской инициативы «Автонет». Об этом сказал генеральный директор Volvo Vostok Сергей Яворский в кулуарах выставки Comtrans 2019, сообщил сайт RNS.

Сергей Яворский рассказал, что рассматривается также кооперация с «Национальными телематическими системами».

«На сегодняшний день есть две концепции — есть «Автонет», а есть «Национальные телематические системы», которая совместно с „Автодором“ продвигает концепцию умных дорог. По большому счету, мы готовы работать и по одному направлению, и по второму… С «Автонетом» история сегодняшнего дня — как только они будут готовы нас пригласить к реальным испытаниям, мы откликнемся», — сказал генеральный директор Volvo Vostok.

Автопроизводитель представит стандартный тягач, который будет оборудован комплексом радаров и сканеров, и по совокупности готовый работать автономно.