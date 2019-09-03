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Компания Volvo протестирует беспилотные грузовики в России 

360tv.ru + ещё 1 1 час назад
Volvo протестирует беспилотные грузовики в России
Фото: РИА Новости
Шведская компания Volvo заявила о готовности протестировать технологии автономных тягачей в рамках российской инициативы «Автонет». Об этом сказал генеральный директор Volvo Vostok Сергей Яворский в кулуарах выставки Comtrans 2019, сообщил сайт RNS.
Сергей Яворский рассказал, что рассматривается также кооперация с «Национальными телематическими системами».
«На сегодняшний день есть две концепции — есть «Автонет», а есть «Национальные телематические системы», которая совместно с „Автодором“ продвигает концепцию умных дорог. По большому счету, мы готовы работать и по одному направлению, и по второму… С «Автонетом» история сегодняшнего дня — как только они будут готовы нас пригласить к реальным испытаниям, мы откликнемся», — сказал генеральный директор Volvo Vostok.
Автопроизводитель представит стандартный тягач, который будет оборудован комплексом радаров и сканеров, и по совокупности готовый работать автономно.
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Комментарии
Автоновости , Volvo , Сергей Яворский , Автодор
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