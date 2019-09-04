Автопрому продлили господдержку

Минпромторг планирует продлить программы господдержки автопрома на 2020 год. Как сообщил глава ведомства Денис Мантуров , деньги на это предусмотрели.

«Мы зарезервировали пока небольшой объем средств, которые предусмотрены сейчас в проекте бюджета. После завершения согласования бюджетных процедур будет понятно точно, на какие меры. Думаю, что, в первую очередь, будет резерв на автокредитование, на лизинг в каком-то минимальном объеме, как мы обычно стартуем по началу года, но это требует еще дополнительных процедур согласования», — приводит слова чиновника ТАСС.

С 1 июля правительство в очередной раз перезапустило программы господдержки спроса на российском авторынке, выделив на это дополнительно 10 миллиардов рублей. Мантуров тогда отмечал, что средств хватит до конца 2019 года. При этом выделенные на предыдущем этапе с 1 марта 10,4 миллиарда закончились к маю.

Глава Минпромторга также сообщил, что производство легковых автомобилей и LCV в России в 2019 году может максимум вырасти на 1,5%. Судя по статистике за семь месяцев, это оптимистичный прогноз: спрос неуклонно снижается, и автопроизводители готовятся замедлить темпы сборки.