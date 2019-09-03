Сколько будет стоить в России новый Audi Q3

Стали известны российские цены на новый Audi Q3

Российский офис Audi объявил о начале приема заказов на новый Q3. Кроссовер предложат с двумя бензиновыми турбомоторами на выбор, а также в специальном исполнении Start Edition с расширенным списком базового оборудования. Цены на новинку начинаются от 2 253 000 рублей.

В Россию новый Audi Q3 приехал в двух модификациях: 35 TFSI (1.4 TFSI, 150 сил) и 40 TFSI quattro (2.0 TFSI, 180 сил). Младший агрегат сочетается с шестидиапазонным, а старший — с семидиапазонным преселективным «роботом» S Tronic. Сначала в продаже появятся машины со 150-сильным 1.4 TFSI.

В стандартное оснащение нового Q3 входят светодиодные фары, 17-дюймовые колеса, цифровая приборная панель с 10,25-дюймовым экраном, подогрев передних сидений и информационно-развлекательный комплекс MMI Radio plus с поддержкой Bluetooth. За доплату можно получить электропривод двери багажника, круиз-контроль, парковочного ассистента и USB-разъёмы для задних пассажиров.

Для кроссовера также предусмотрены стайлинг-пакеты Design и Sport с особым декором и 18-дюймовыми колесами, а также Design Style с отделкой салона кожей и алькантарой. Приуроченная к старту продаж версия Start Edition отличается двумя новыми цветами экстерьера — оранжевым Pulse Orange и синим Turbo Blue, наличием дизайнерских пакетов и расширенным списком оборудования. Такие машины оборудованы, например, цифровой «приборкой» Audi Virtual cockpit и контурной подсветкой салона.

Начальная цена Audi Q3 Start Edition — 2 490 000 рублей. Первые автомобили появятся у дилеров в октябре этого года.