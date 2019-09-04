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Сбой заблокировал все автомобили Tesla 

Авторамблер + ещё 8 2 часа назад
Сбой заблокировал все автомобили Tesla
Фото: Авторамблер
Некоторым из обладателей Tesla Model 3 в США пришлось идти на работу пешком из-за сбоя в приложении-ключе, которое заблокировало двери авто. Инцидент произошел во вторник, когда в стране отмечался День Труда.
В приложении Tesla имеется функция Phone Key ("Телефонный ключ"), которая умеет открывать двери авто и позволяет не носить с собой настоящий ключ. Как выяснилось, иметь его при себе все-таки стоит, так как электроника время от времени дает сбои. Инженеры Tesla, тем не менее, уверены в телефонном ключе и официально рекомендуют использовать его как «основной способ доступа к автомобилю».
Примерно в 16:00 во вторник приложение внезапно отключилось на непродолжительное время. В компании отметили, что починили все достаточно быстро, но инцидент не прошел незамеченным. Некоторые владельцы электрокаров пожаловались, что не могли открыть двери машины в течение четырех часов. Других сбой застал на зарядных станциях, где Tesla стояли с подключенным проводом куда дольше, чем нужно.
В ответ на жалобы автобренд заявил, что проблем бы не было, если бы владельцы внимательно читали инструкцию по эксплуатации: там четко сказано, что нужно всегда носить с собой физический ключ или ключ-карточку — а вдруг на телефоне сядет батарейка?
Бесключевой доступ к автомобилю это, безусловно, очень удобно, но пока у него много недостатков: от сбоев до уязвимости перед автоворами. Это подтверждает недавний инцидент, в ходе которого британские угонщики увели припаркованный у дома электрокар Model S меньше чем за минуту.
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Автоновости , Tesla , Tesla Model 3
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