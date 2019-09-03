«АвтоВАЗ» опроверг слухи о смене поставщика моторного масла

«АвтоВАЗе» заявили, что информация о смене компанией поставщика моторных масел не соответствует действительности.

Об этом Рамблеру сообщили в пресс-службе «АвтоВАЗа». В автоконцерне заверили, что «АвтоВАЗ» и «Роснефть» продолжают развивать взаимовыгодное партнерство. Поставки смазочных материалов «Роснефтью» продолжаются.

Ранее в СМИ появилась информация, о том, что тольяттинский автогигант перешел на использование автомобильных масел стороннего поставщика.

«Сотрудничество осуществляется в рамках действующего договора в плановом режиме. Моторные и трансмиссионные масла «Роснефть», а также промывочное масло, рекомендованы к использованию в продукции «АвтоВАЗ», — заявили в пресс-службе автоконцерна.

В «АвтоВАЗе» подчеркнули, что масла «Роснефти» включены в перечень запчастей и расходных материалов, которые поставляют в фирменные СТО LADA и используют при техническом обслуживании автомобилей».

Кроме того, с июля 2018 года «РН-Смазочные материалы» («дочка» «Роснефти») производит масла под маркой LADA для нужд «Лада-Имидж» («дочка» АО «АВТОВАЗ»).

«Лада-Имидж» производит и поставляет оригинальные запчасти в дилерские центры для гарантийного и постгарантийного обслуживания машин. Помимо сотрудничества с «Роснефтью», «Лада-Имидж» может осуществлять спотовые закупки продукции у сторонних производителей смазочных материалов для собственных нужд.