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Раскрыт план продаж автомобилей Aurus на 2020 год 

Авторамблер + ещё 10 2 часа назад
Раскрыт план продаж Aurus на 2020 год
Фото: Shutterstock / VOSTOCK Photo
В следующем году к частным клиентам могут отправиться до 50 представительских автомобилей Aurus, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
А в 2021 году будет выпускаться уже более 500 "Аурусов" в год, добавил он. Именно в этом году к производству должен присоединиться завод Sollers в Елабуге. Ранее сообщалось, что с помощью его мощностей общий объем производства планируется увеличить до 5 тыс. моделей в год.
"Думаю, в следующем году мы сможем поставить розничным клиентам до 50 машин, а в 2021 году уже рассчитываем выйти на выпуск более 500 автомобилей. И постепенно, по мере увеличения спроса, нарастить производство до 5 тыс. машин разных модификаций", — цитируют Мантурова "Ведомости".
Кроме седана и лимузина, на которые НАМИ уже получил ОТТС, будут выпускаться минивэн и внедорожник в президентском стиле. По словам Мантурова, именно на внедорожник будет делаться "главный акцент", а появится он в 2021-2022 годах.
В конце августа Aurus объявил розничную стоимость Aurus Senat Sedan S600. Как стало известно, она составит 18 млн рублей.
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Автоновости , Денис Мантуров , Минпромторг , Sollers , Ведомости
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