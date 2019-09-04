Раскрыт план продаж Aurus на 2020 год

Раскрыт план продаж автомобилей Aurus на 2020 год

Денис Мантуров. В следующем году к частным клиентам могут отправиться до 50 представительских автомобилей Aurus, заявил глава Минпромторга

А в 2021 году будет выпускаться уже более 500 "Аурусов" в год, добавил он. Именно в этом году к производству должен присоединиться завод Sollers в Елабуге. Ранее сообщалось, что с помощью его мощностей общий объем производства планируется увеличить до 5 тыс. моделей в год.

"Думаю, в следующем году мы сможем поставить розничным клиентам до 50 машин, а в 2021 году уже рассчитываем выйти на выпуск более 500 автомобилей. И постепенно, по мере увеличения спроса, нарастить производство до 5 тыс. машин разных модификаций", — цитируют Мантурова "Ведомости".

Кроме седана и лимузина, на которые НАМИ уже получил ОТТС, будут выпускаться минивэн и внедорожник в президентском стиле. По словам Мантурова, именно на внедорожник будет делаться "главный акцент", а появится он в 2021-2022 годах.

В конце августа Aurus объявил розничную стоимость Aurus Senat Sedan S600. Как стало известно, она составит 18 млн рублей.