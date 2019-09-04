Продажи электромобилей упали впервые в истории

В июле продажи электромобилей по всему миру снизились впервые в современной истории. Падение составило 14 процентов. Перед этим китайские власти сократили объем субсидий на закупку этого вида транспорта, пишет Bloomberg.

Месячные продажи составили 128 тысяч электромобилей. Падение продемонстрировал не только китайский рынок, но и североамериканский, в то время как в Европе продажи выросли.

Китай является не только крупнейшим производителем электромобилей, но и крупнейшим рынком, поэтому его решения влияют на весь сектор. Официально субсидии на электротранспорт были снижены, чтобы производители сосредоточились на развитии. Однако, отмечается в материале, не исключено, что на решение повлияли и проблемы в китайской экономике.

Тем не менее июльское падение не должно повлиять на растущий рынок электромобилей. В начале году продажи выросли на 35 процентов, а годовой рост, по оценкам экспертов составит 23-48 процентов (до 2,4-2,9 миллиона единиц).

Ранее аналитики банка BNP Paribas представили прогноз, согласно которому в течение пяти лет электромобиль будет обходиться покупателю дешевле бензинового.