«Царь и бог»: россиянин рассказал о конфликте с «Красой Росгвардии»

Участник скандала с победительницей конкурса «Краса Росгвардии» Анной Храмцовой житель Екатеринбурга Дмитрий заявил, что его намеренно провоцировали на конфликт. Об этом сообщает «URA.RU».

«Я отъезжал от торгового центра, а эта дамочка шла со своим ребенком по парковке, посреди дороги, хотя у нее была возможность уйти вправо или влево. Я проехал за ней метра три, ожидая, что она отойдет, потом посигналил — она обернулась. Я руль вправо чуть-чуть поворачиваю — она встает на пути автомобиля, пытаюсь влево — она передо мной опять же встает. Пытался объехать — она мне по зеркалу ударила», — рассказал изданию Дмитрий.

При этом Дмитрий признал, что «вспылил» и сказал, что девушка — «неадекватна».

«Но я очень корректно вел себя (есть свидетельница). На что дамочка сказала: «Вы увидите себя в сводках: я сотрудница полиции» — с таким надменным лицом, как будто она царь и бог», — подчеркнул участник конфликта.

Дмитрий также заявил, что «не наезжал на Храмцову и никого не бил», однако ее поведение его задело.

«Я прочитал, что она назвала мою машину ведром. Простых людей уже ни за что не считают», — подчеркнул он.

Ранее прапорщик полиции Анна Храмцова, ставшая победителем фотоконкурса «Краса Росгвардии», заявила в своем Instagram, что столкнулась с автохамом. Храмцова рассказала, что мужчина, ехавший за ней по парковке, «посигналил, протаранил, вышел и начал обливать грязью с ног до головы, кидать угрозы». Она назвала участника конфликта «быдлячьей рожей, существом и козлиной» и призвала подписчиков «вглядеться в эту рожу» и «при встрече плюнуть туда же».