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В России наладят сборку японских пикапов 

Motor.ru + ещё 4 1 час назад
Японские пикапы получат российскую прописку
Фото: Motor.ru
Компания Isuzu заявила о готовности организовать локальную сборку пикапов на территории России, причем не только для продаж на внутреннем рынке, но и для экспорта. Однако это произойдет не раньше 2023 года, заявил в разговоре с газетой «Ведомости» руководитель Isuzu Rus Фабрис Горлье.
По словам топ-менеджера, через три с небольшим года объемы продаж Isuzu на российском рынке могут достигнуть отметки в 2-3 тысячи машин. Поводом для столь оптимистичного прогноза является растущий спрос на пикап D-Max, который появился в стране в конце 2016 года. К 2019 году продажи этой модели увеличились в 2,9 раза.
В апреле этого года D-Max обновился. Пикап получил новую светодиодную оптику, дизайн боковых подножек и дверцы грузовой платформы иной формы. Но главное изменение произошло в моторной линейке: на смену 2,5-литровому дизелю пришел турбомотор объемом 3,0 литра, который сочетается с шестиступенчатой «механикой» и «автоматом» Aisin. Привод — полный с принудительным подключением передней оси и понижающим рядом. Цены на модель варьируются в диапазоне от 2 145 000 до 2 595 000 рублей.
По данным Ассоциации европейского бизнеса, с января по июль 2019 года Isuzu реализовала в России 439 автомобилей, что на 14 процентов превышает показатель за аналогичный период 2018 года.
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Автоновости , Isuzu , Фабрис Горлье , Ведомости
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