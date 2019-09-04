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Раскрыты маршруты новых скоростных магистралей в России 

Авторамблер + ещё 3 1 час назад
Раскрыты маршруты новых скоростных магистралей
Фото: Авторамблер
К 2024 году скоростные четырехполосные трассы проложат от Севастополя до Выборга, сообщают РИА "Носвости" со ссылкой на министра траспорта Евгения Дитриха. Ожидается, благодаря качественным дорогам в Крым будут ездить больше российских туристов.
"К 2024 году мы обеспечим движение от Выборга до Севастополя по скоростным дорогам с не менее чем четырехполосным движением, с разделенными встречными потоками, что даст толчок развитию внутреннего туризма", — рассказал Дитрих.
Кроме этого, власти планируют постепенно связывать магистралями экономические центры страны, а также работают над дорожной инфраструктурой в регионах. Все планируется проложить 12 обходов крупных городов, уже идет реконструкция 32 больших мостов и 70 путепроводов регионального и федерального значения.
В комплексный план развития российских дорог также входит строительство и реконструкция участков трассы Европа — Западный Китай и модернизация сети на подходах к морским портам.
Ранее власти раскрыли маршрут платной трассы Москва — Казань, которая может стать частью будущей магистрали Европа — Западный Китай. Маршрут многим пришелся не по душе, а в Минэкономики предложили и вовсе отказаться от проекта, ограничившись дорогой до Владимира.
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Автоновости , Евгений Дитрих , Минэкономразвития , РИА Новости
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