Раскрыты маршруты новых скоростных магистралей

К 2024 году скоростные четырехполосные трассы проложат от Севастополя до Выборга, сообщают РИА "Носвости" со ссылкой на министра траспорта Евгения Дитриха. Ожидается, благодаря качественным дорогам в Крым будут ездить больше российских туристов.
"К 2024 году мы обеспечим движение от Выборга до Севастополя по скоростным дорогам с не менее чем четырехполосным движением, с разделенными встречными потоками, что даст толчок развитию внутреннего туризма", — рассказал Дитрих.
Кроме этого, власти планируют постепенно связывать магистралями экономические центры страны, а также работают над дорожной инфраструктурой в регионах. Все планируется проложить 12 обходов крупных городов, уже идет реконструкция 32 больших мостов и 70 путепроводов регионального и федерального значения.
В комплексный план развития российских дорог также входит строительство и реконструкция участков трассы Европа — Западный Китай и модернизация сети на подходах к морским портам.
Ранее власти раскрыли маршрут платной трассы Москва — Казань, которая может стать частью будущей магистрали Европа — Западный Китай. Маршрут многим пришелся не по душе, а в Минэкономики предложили и вовсе отказаться от проекта, ограничившись дорогой до Владимира.