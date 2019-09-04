Раскрыты маршруты новых скоростных магистралей в России

К 2024 году скоростные четырехполосные трассы проложат от Севастополя до Выборга, сообщают РИА "Носвости" со ссылкой на министра траспорта Евгения Дитриха . Ожидается, благодаря качественным дорогам в Крым будут ездить больше российских туристов.

"К 2024 году мы обеспечим движение от Выборга до Севастополя по скоростным дорогам с не менее чем четырехполосным движением, с разделенными встречными потоками, что даст толчок развитию внутреннего туризма", — рассказал Дитрих.

Кроме этого, власти планируют постепенно связывать магистралями экономические центры страны, а также работают над дорожной инфраструктурой в регионах. Все планируется проложить 12 обходов крупных городов, уже идет реконструкция 32 больших мостов и 70 путепроводов регионального и федерального значения.

В комплексный план развития российских дорог также входит строительство и реконструкция участков трассы Европа — Западный Китай и модернизация сети на подходах к морским портам.