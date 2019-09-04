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Цена на машины резко повысится. Это такая поддержка 

Car.ru 1 час назад
Почему цена на машины резко повысится
Фото: Car.ru
Не так давно появилась информация о том, что власти собираются повысить утилизационный сбор на машины на треть. Следует упомянуть, что в последний раз ставки были пересмотрены в апреле.
В то время сильнее всего они ударили по массовому сегменту авто с моторами объемом от литра до двух: сразу на 90%, до 84 000 рублей. А вот на машины с силовыми установками объемом от 3 литров ставка вообще не изменилась. Уже вскоре за этим почти все автоконцерны повысили стоимость машин, пояснив это именно увеличением ставок утилизационного сбора.
Учитывая грузовики, мотоциклы, прицепы и специальную технику, это дало возможность правительству отмечать, что ставки в среднем были увеличены всего на 15%, хотя их среднее увеличение для легковых автомобилей составило 39,4%.
Позже Минпромторг направил первому вице-премьеру Дмитрию Козаку предложения в рамках реализации проекта «Международная кооперация и экспорт». Предложение предусматривает государственную поддержку экспорту машин из России.
Оплата утилизационного сбора осуществляется на все авто: и за те, что производятся в РФ, и за те, что ввозятся готовыми. Это требования ВТО. Производителям машин на территории Единого таможенного союза РФ затем компенсируется утилизационный сбор посредством предоставления государственных субсидий на НИОКР, возмещения затрат по заработным платам и прочим расходам. За ввозные машины производителям компенсация не выдается.
Тем не менее российские автоконцерны не раз жаловались на то, что им выдавали субсидии только после того, как они направляли соответствующие документы в Минпромторг, а компенсации выплачиваются с задержкой.
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Комментарии
Автоновости , Дмитрий Козак , ВТО , Минпромторг
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