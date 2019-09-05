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Умные светофоры появятся еще в девяти городах России 

ТАСС 2 часа назад
Умные светофоры появятся еще в девяти городах РФ
Фото: © Гавриил Григоров/ТАСС
Умные светофоры, решающие проблемы пробок на дорогах, появятся еще в девяти городах Российской Федерации. Об этом в четверг сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев в ходе бизнес-диалога "Россия-Япония" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
"Вот уже несколько лет на территории Воронежа и Москвы реализуется проект "Умный светофор". Накануне мы провели переговоры, чтобы расширить географию проекта. Определены еще девять городов, в которых компания "Киосан" начнет работу. Со своей стороны, мы выступаем в качестве коммуникаторов с российскими регионами", — сказал министр.
Якушев добавил, что реализацию проектов планируется обсудить на очередном заседании российско-японской рабочей группы по развитию городской среды в ноябре 2019 года. Впервые встреча пройдет в двухдневном формате с участием представителей регионов, заинтересованных в сотрудничестве с Японией по линии Минстроя России. "В рамках рабочей группы мы подведем итоги предыдущего этапа, а также обсудим дальнейшее расширение географии. Интерес к этому проекту у российских регионов огромен", — подчеркнул министр.
Проект "Умный светофор" направлен на решение проблем заторов на городских магистралях. Система состоит из контроллеров дорожной сигнализации (на каждом перекрестке), датчиков транспортного средства (на подъездах к перекрестку), связывающей коммуникационной сети (оптоволокно). Внедрение системы в Воронеже снизило количество заторов на улицах на 20 процентов, утверждает компания-поставщик. Упорядоченный дорожный трафик позитивно влияет на качество городской среды.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС — генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.
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Комментарии
Автоновости , Владимир Якушев , Минстрой , ИТАР-ТАСС
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