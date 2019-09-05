Из-за устройств-обманок будут лишать водительских прав?

В России придумали еще один повод для лишения водительских прав

В России предлагают запретить блокираторы ремней безопасности и ввести за их использование наказания вплоть до лишения водительских прав на существенный срок. С таким предложением выступил депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров , сообщает РИА "Новости" в четверг.

По словам депутата, устройства-обманки для ремней, позволяющие не пристегиваться во время движения, становятся все популярнее среди автомобилистов страны, что серьезно угрожает безопасности водителей и их пассажиров.

"Более того, некоторые автовладельцы "оборудуют" такими блокираторами не только водительские замки ремня безопасности, но даже пассажирские места. Не стоит говорить о том, что применение подобных блокираторов делает бессмысленным все пассивные системы безопасности в автомобилях", — отметил Петров.

Кроме новых пунктов в ПДД, предусматривающих в том числе наказание в виде лишения прав, депутат просит правительство принять меры по запрету свободной продажи таких устройств.

Ранее "Авторамблер" сообщал, что в России растет спрос на "обманки" электроники, блокирующие сигнал о непристегнутом ремне: по данным сайта с объявлениями "Авито", за год интерес к таким девайсам подскочил в 3,5 раза.