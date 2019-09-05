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В России придумали еще один повод для лишения водительских прав 

Авторамблер + ещё 1 5 часов назад
Из-за устройств-обманок будут лишать водительских прав?
Фото: Авторамблер
В России предлагают запретить блокираторы ремней безопасности и ввести за их использование наказания вплоть до лишения водительских прав на существенный срок. С таким предложением выступил депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров, сообщает РИА "Новости" в четверг.
По словам депутата, устройства-обманки для ремней, позволяющие не пристегиваться во время движения, становятся все популярнее среди автомобилистов страны, что серьезно угрожает безопасности водителей и их пассажиров.
"Более того, некоторые автовладельцы "оборудуют" такими блокираторами не только водительские замки ремня безопасности, но даже пассажирские места. Не стоит говорить о том, что применение подобных блокираторов делает бессмысленным все пассивные системы безопасности в автомобилях", — отметил Петров.
Кроме новых пунктов в ПДД, предусматривающих в том числе наказание в виде лишения прав, депутат просит правительство принять меры по запрету свободной продажи таких устройств.
Ранее "Авторамблер" сообщал, что в России растет спрос на "обманки" электроники, блокирующие сигнал о непристегнутом ремне: по данным сайта с объявлениями "Авито", за год интерес к таким девайсам подскочил в 3,5 раза.
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Автоновости , Владимир Петров , РИА Новости , Авторамблер
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