Что за зверь КАСКОСАГО?

Вместо ОСАГО и каско по отдельности будет КАСКОСАГО

Обнародованную накануне Центробанком инициативу по объединению ОСАГО с каско громом среди ясного неба не назовешь: соответствующие "тучи" на этом небе собирались уже давно к явному неудовольствию страховщиков. Тем удивительнее, что выработанный и предложенный регулятором механизм неожиданно устроил и их.

Напомним, что еще в апреле, когда Госдума заслушивала годовой правительства, депутат от партии "Единая Россия" Вячеслав Лысаков обратился к Дмитрию Медведеву с предложением объединить два вида полисов в один. Предполагалось, что такой комбинированный полис будет и удобнее для автовладельцев, и дешевле, чем при покупке ОСАГО и каско по отдельности. Глава правительства выразил тогда интерес к этому предложению, но заявил о необходимости его проработки, в том числе на предмет возможных противоречий с действующим законодательством. Однако же эксперты отрасли почти единодушно оценили эту идею весьма скептически — АвтоВести тогда опубликовали их мнения.

И вот — новый и весьма неожиданный при всей предыстории поворот на пути реализации этой идеи: на официальном сайте ЦБ РФ появился разработанный в недрах ведомства проект указания о минимальных требованиях к условиям и порядку осуществления добровольного автострахования. Документ позволяет не заключать отдельный договор автокаско, а вносить информацию о нем в полис ОСАГО.

Проект предусматривает, что полис автокаско в этом случае должен предоставлять страховую защиту по рискам утраты (гибели) или повреждения транспортного средства, в том числе он может быть с франшизой в размере не более 20% от страховой суммы. Срок страхования такого договора должен будет совпадать со сроком действия полиса ОСАГО, а в случае прекращения действия полиса ОСАГО будет прекращаться и действие полиса автокаско.

Предлагаемые изменения позволят сделать заключение договора автокаско более удобным как для потребителей, так и для страховщиков. Документ подготовлен после консультаций с Минфином России в рамках исполнения поручения Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева о возможности объединения автокаско и ОСАГО в одном продукте.

Поддержали такую схему, как уже отмечалось, и представители отрасли в лице Российского союза страховщиков.