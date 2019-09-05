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Вместо ОСАГО и каско по отдельности будет КАСКОСАГО 

Автовести 2 часа назад
Что за зверь КАСКОСАГО?
Фото: © Авто.Вести.Ru
Обнародованную накануне Центробанком инициативу по объединению ОСАГО с каско громом среди ясного неба не назовешь: соответствующие "тучи" на этом небе собирались уже давно к явному неудовольствию страховщиков. Тем удивительнее, что выработанный и предложенный регулятором механизм неожиданно устроил и их.
Напомним, что еще в апреле, когда Госдума заслушивала годовой правительства, депутат от партии "Единая Россия" Вячеслав Лысаков обратился к Дмитрию Медведеву с предложением объединить два вида полисов в один. Предполагалось, что такой комбинированный полис будет и удобнее для автовладельцев, и дешевле, чем при покупке ОСАГО и каско по отдельности. Глава правительства выразил тогда интерес к этому предложению, но заявил о необходимости его проработки, в том числе на предмет возможных противоречий с действующим законодательством. Однако же эксперты отрасли почти единодушно оценили эту идею весьма скептически — АвтоВести тогда опубликовали их мнения.
И вот — новый и весьма неожиданный при всей предыстории поворот на пути реализации этой идеи: на официальном сайте ЦБ РФ появился разработанный в недрах ведомства проект указания о минимальных требованиях к условиям и порядку осуществления добровольного автострахования. Документ позволяет не заключать отдельный договор автокаско, а вносить информацию о нем в полис ОСАГО.
Проект предусматривает, что полис автокаско в этом случае должен предоставлять страховую защиту по рискам утраты (гибели) или повреждения транспортного средства, в том числе он может быть с франшизой в размере не более 20% от страховой суммы. Срок страхования такого договора должен будет совпадать со сроком действия полиса ОСАГО, а в случае прекращения действия полиса ОСАГО будет прекращаться и действие полиса автокаско.
Предлагаемые изменения позволят сделать заключение договора автокаско более удобным как для потребителей, так и для страховщиков. Документ подготовлен после консультаций с Минфином России в рамках исполнения поручения Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева о возможности объединения автокаско и ОСАГО в одном продукте.
Поддержали такую схему, как уже отмечалось, и представители отрасли в лице Российского союза страховщиков.
"РСА участвовал в консультациях при принятии решения по вопросу объединения ОСАГО и каско. Способ решения этой задачи, выбранный регулятором, на наш взгляд, потенциально является работоспособным. Союзу требуется время для более глубокой проработки документа и выработки конкретных предложений в его отношении. Будет ли данный "комбинированный" полис дешевле общей суммы двух раздельных полисов каско и ОСАГО — покажет практика", — такое мнение исполнительного директора РСА Евгения Уфимцева приводится в сообщении пресс-службы РСА.
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Автоновости , Дмитрий Медведев , Евгений Уфимцев , Вячеслав Лысаков , Единая Россия , Госдума , Правительство РФ , Минфин , Центральный банк России , сайт "Автовести"
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