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Smart представил сразу три обновленные модели 

Автовести + ещё 1 2 часа назад
Smart представил сразу три обновленные модели
Фото: Автовести
Smart EQ Fortwo (хэтч и открытая версия) и Smart EQ Forfour обзавелись новым передним бампером с развитой "радиаторной решеткой", причем у каждой модели она имеет собственную конфигурацию. Бампер получил вертикальные прорези по краям, головная оптика стала более современной (включая дополнительные элементы на бампере), а задние фонари выполнены из многочисленных светодиодов с ромбовидным рисунком.
Основное изменение в интерьере — продвинутая мультимедийная система с интуитивным интерфейсом и возможностью "бесшовной" интеграции смартфонов. Для гаджетов разработано специальное приложение, позволяющее отслеживать заряд батареи и другие характеристики, а также разблокировать дверные замки и тем самым "делиться" автомобилем с друзьями.
Кроме того, в салоне появилась обновленная центральная консоль с увеличенным пространством для мелочей и стаканов: две кофейные чашки в нишу можно поместить при помощи съемного держателя.
А вот силовая установка осталась прежней, образца 2016 года. 82-сильный электродвигатель (160 Нм) и 17,6-киловаттная батарея обеспечивают хэтчбекам запас хода до 160 км, а зарядить аккумуляторы с 10 до 80% при помощи зарядного устройства получится примерно за 40 минут.
При этом такие "Смарты" довольно тихоходны: разгон до 100 км/ч займет 12,7 секунды.
Сейчас марка принадлежит совместному предприятию, организованному концернами Daimler и Geely, и обновление силовой установки, судя по всему, состоится только при смене поколений. А оно произойдет не ранее 2022 года.
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Автоновости , Geely , Daimler
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