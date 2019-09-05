Эвакуация без штрафов: москвичи столкнулись с новым видом мошенничества

Издание AutoNews рассказало о мошенниках, которые предлагают вернуть москвичам эвакуированные автомобили без штрафов. Иногда злоумышленники представляются сотрудниками «Администратора московского парковочного пространства» (АМПП).

Мошенники ищут жертв, отслеживая работу эвакуаторов, которые забирают машины на штрафстоянки. Затем злоумышленники вычисляют номер телефона автовладельца и звонят ему с предложением за вознаграждение оперативно вернуть машину без штрафа. По данным AutoNews, с таким обманом столкнулись уже десятки автомобилистов.

По данным АМПП, если водитель поверил мошенникам и заплатил, они либо сразу скроются, либо довезут его до штрафстоянки, где находится его автомобиль, а затем уедут. Адрес штрафстоянки мошенники могут узнать, продиктовав госномер оператору из службы поддержки.

В АМПП предупредили, что предлагающие «помощь» люди не имеют к ним никакого отношения.

«Они обманывают водителей и не помогут вернуть перемещенный автомобиль», — подчеркнули в организации.

Сотрудники ГИБДД объяснили, что перед эвакуацией инспекторы составляют протокол об административном правонарушении, поэтому штрафа избежать нельзя.

В Москве штраф за нарушение правил стоянки и остановки составляет от 2,5 до пяти тысяч рублей. Если автомобилист успеет снять свою машину с эвакуатора (это возможно, пока водитель эвакуатора не начал ехать), штраф отменить все равно не получится, но платить за перемещение и хранение авто не придется.

Для получения авто со штрафстоянки, сначала нужно обратиться в подразделение ГИБДД/МАДИ, задержавшее машину, и получить там решение на возврат транспортного средства. После этого необходимо прийти на стоянку, получить там квитанцию для оплаты хранения и перевозки, а затем уже забрать авто. При себе должно быть водительское удостоверение, свидетельство о регистрации и страховой полис ОСАГО. Других способов забрать авто со штрафстоянки нет.

Проверить, был ли эвакуирован автомобиль, можно введя госномер на сайтах parking.mos.ru, mos.ru, «Автокод» или Едином транспортном портале.

Также можно отправить бесплатное sms на номер 7377 с текстом «ЭВ госномерТС», найти информацию в мобильном приложении «Парковки Москвы» или позвонить на круглосуточную горячую линию по номеру +7 (495) 539-54-54 или 3210.