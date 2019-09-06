Volkswagen решил воскресить «Жука»

Компания Volkswagen , которая минувшим летом прекратила выпуск Volkswagen Beetle («Жук»), предложила владельцам ретромашин переделать их авто в электрокары. Обновленный автомобиль представят 10 сентября на Франкфурском автосалоне, пишет The Verge.

Подрядчиком при переоборудовании машин выступит немецкая компания eClassics. «Жукам» установят новый блок аккумуляторов и электромотор от электрического ситикара e-UP, что позволит освободить место в багажнике.

Увеличится масса автомобиля, но производители обещают разгон до 80 километров в час за восемь секунд. Максимальная скорость составит 150 километров в час. При полной зарядке и на максимальной скорости машина сможет преодолеть около 200 километров.