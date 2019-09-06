Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Volkswagen решил воскресить «Жука» 

Lenta.ru + ещё 8 1 час назад
Volkswagen решил воскресить «Жука»
Фото: Brendan McDermid / Reuters
Компания Volkswagen, которая минувшим летом прекратила выпуск Volkswagen Beetle («Жук»), предложила владельцам ретромашин переделать их авто в электрокары. Обновленный автомобиль представят 10 сентября на Франкфурском автосалоне, пишет The Verge.
Подрядчиком при переоборудовании машин выступит немецкая компания eClassics. «Жукам» установят новый блок аккумуляторов и электромотор от электрического ситикара e-UP, что позволит освободить место в багажнике.
Увеличится масса автомобиля, но производители обещают разгон до 80 километров в час за восемь секунд. Максимальная скорость составит 150 километров в час. При полной зарядке и на максимальной скорости машина сможет преодолеть около 200 километров.
Летом 2019 года Volkswagen перестал выпускать «Жуки» на своем заводе в Мексике. «Жук» является наследником легендарного автомобиля Volkswagen Kafer, который производился с 1938-го по 2003 год. Оригинальный Kafer создавался Фердинандом Порше по распоряжению Адольфа Гитлера в 1930-е годы.
Последние новости
На дом Эллы Памфиловой совершено нападение На дом Эллы Памфиловой совершено нападение Украина отказалась передавать России заключенного в рамках обмена Украина отказалась передавать России заключенного в рамках обмена Зеленский убрал препятствие для обмена заключенными с Россией Зеленский убрал препятствие для обмена заключенными с Россией
Комментарии
Автоновости , Volkswagen Beetle , Volkswagen , Porsche , Фердинанд Порше
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Школьникам с правами могут разрешить водить автомобили
Школьникам с правами могут разрешить водить автомобили
Правила получения прав предложили изменить
Правила получения прав предложили изменить3
Porsche выехала на тротуар в Берлине, есть жертвы
Porsche выехала на тротуар в Берлине, есть жертвы3
Автомобили Tesla Model 3 остались без кожаного салона
Автомобили Tesla Model 3 остались без кожаного салона1
Красивый китайский кроссовер запатентовали в России
Красивый китайский кроссовер запатентовали в России3
Видео
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
00:04
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
ДТП
Любимый автомобиль Украины оказался российским
03:06
Любимый автомобиль Украины оказался российским
Автоновости
Ремонт мегатрассы признали невозможным
03:01
Ремонт мегатрассы признали невозможным
Бортжурнал
Орландо Блума оштрафовали за превышение скорости
00:39
Орландо Блума оштрафовали за превышение скорости
ДТП
Умельцы превратили «Ниву» в подлодку
20:06
Умельцы превратили «Ниву» в подлодку
Автоновости
Полиция с мигалками прокатила мальчика по городу
01:15
Полиция с мигалками прокатила мальчика по городу
Автоновости
Легковушка въехала в остановку в центре Москвы
06:01
Легковушка въехала в остановку в центре Москвы
ДТП
Что будет, если самовольно нарисовать зебру
00:46
Что будет, если самовольно нарисовать зебру
Автоновости
В Перми маршрутка с пассажирами «влетела» в магазин
00:21
В Перми маршрутка с пассажирами «влетела» в магазин
ДТП
У ребенка сбитой беременной москвички был шанс выжить
04:21
У ребенка сбитой беременной москвички был шанс выжить
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение