В чем главный недостаток Aurus?

Глава банка ВТБ Андрей Костин заявил, что пока не будет покупать себе автомобиль Aurus. Причина такого решения — слишком высокая цена президентского седана, сообщает журналист РИА "Новости", которому удалось пообщаться с банкиром на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
"Пока не планирую. Слишком дорогая машина и новая", — сказал Костин.
В конце августа в Москве открылся шоурум марки, на котором был представлен Aurus Senat Sedan S600 и официально озвучена его стоимость в "базе" — 18 млн руб. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, седан получился дороже "Майбаха" потому, что это "продукт фактически штучной сборки".
Как сообщал Мантуров ранее, в 2019 году свои "Аурусы" получат не более шести частных клиентов, в следующем — уже 50. А в 2021 году к производству присоединится завод Sollers в Елабуге, и общими с НАМИ силами объем производства удастся увеличить до 500 моделей в год.