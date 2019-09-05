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Глава ВТБ назвал главный недостаток Aurus 

Авторамблер 1 час назад
В чем главный недостаток Aurus?
Фото: Авторамблер
Глава банка ВТБ Андрей Костин заявил, что пока не будет покупать себе автомобиль Aurus. Причина такого решения — слишком высокая цена президентского седана, сообщает журналист РИА "Новости", которому удалось пообщаться с банкиром на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
"Пока не планирую. Слишком дорогая машина и новая", — сказал Костин.
В конце августа в Москве открылся шоурум марки, на котором был представлен Aurus Senat Sedan S600 и официально озвучена его стоимость в "базе" — 18 млн руб. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, седан получился дороже "Майбаха" потому, что это "продукт фактически штучной сборки".
Как сообщал Мантуров ранее, в 2019 году свои "Аурусы" получат не более шести частных клиентов, в следующем — уже 50. А в 2021 году к производству присоединится завод Sollers в Елабуге, и общими с НАМИ силами объем производства удастся увеличить до 500 моделей в год.
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Автоновости , Бортжурнал , Maybach , Андрей Костин , Банк ВТБ , Sollers , РИА Новости
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