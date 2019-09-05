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SsangYong обновил рамный внедорожник Rexton 

Автостат 3 часа назад
SsangYong обновил внедорожник Rexton
Фото: Автостат
Компания SsangYong запустила в продажу на корейском рынке рестайлинговое семейство Rexton, которое включает внедорожник и пикап. Изменения носят точечный характер и в основном касаются дизайна экстерьера и набора базового оборудования, пишет портал Motor.ru.
Обновленный внедорожник Rexton четвертого поколения получил хромированную радиаторную решетку с трехмерным рисунком и модернизированный ключ с функцией дистанционного включения фар. Кроме того, в список стандартного оснащения вошли система мониторинга мертвых зон и система слежения за рядностью движения.
Пикап, в свою очередь, обзавелся новыми бамперами — теперь они выглядят так же, как у внедорожника, а решетка радиатора при этом осталась прежней. Моторная линейка не изменилась: она состоит из одного турбодизеля объемом 2,2 литра, который выдает 187 л. c.
Цены в Южной Корее варьируются от 18 тыс. долларов за внедорожник до 23 тысяч за пикап. Удлиненная версия последнего обойдется на 5,4 тыс. долларов дороже.
По данным Ассоциации европейского бизнеса, в период с января по июль текущего года в России было продано всего четыре новых автомобиля SsangYong, так что фактически бренд покинул наш рынок. Однако официального заявления на этот счет пока не было.
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Автоновости , SsangYong , Motor.ru
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