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Новый Chevrolet Trailblazer вышел в продажу 

Car.ru 5 часов назад
Chevrolet Trailblazer 2020 вышел в продажу
Фото: Car.ru
Chevrolet анонсировал начало продаж обновлённого Trailblazer.
Кроссовер поступил дилерам в трёх вариантах: стандарте, с тюнинг-пакетом Redline и в спортивном — RS. Две последние версии имеют несколько особенностей. Например, Trailblazer RS получил дорогие элементы отделки глянцево-красных расцветок. Также у внедорожника появились металлические накладки на панели, контрастная прострочка кожаных сидений и оригинальные коврики.
Также Chevrolet Trailblazer RS имеет двойные патрубки выхлопа, задний диффузор, 19-дюймовые диски колёс из лёгких сплавов и аэродинамический обвес.
Trailblazer нового поколения увидел свет в этом году на автосалоне в Шанхае. Размеры внедорожника стали чуть меньше, а также автомобиль лишился рамы. Дизайн оформлен в фирменном стиле Traker и Orlando: с характерными "двухъярусными" ходовыми огнями и радиаторной решеткой присущей этому бренду.
Chevrolet Trailblazer 2020 модельного года имеет 1,3-л. турбированный движок на 165 лошадиных сил. В тандеме с ним поработает 9-скоростная АКПП или вариатор. Автомобиль переднеприводный или полноприводный.
На мотор и коробку передач производитель даёт серьёзную гарантию: 160 тысяч км пробега или 8 лет.
В Китайской Народной Республике ценники на авто начинаются от 140 000 и доходят до 180 000 юаней (1 295 000 — 1 665 000 руб).
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Автоновости , Chevrolet , Chevrolet TrailBlazer
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