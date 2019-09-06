Chevrolet Trailblazer 2020 вышел в продажу

Новый Chevrolet Trailblazer вышел в продажу

Chevrolet анонсировал начало продаж обновлённого Trailblazer.

Кроссовер поступил дилерам в трёх вариантах: стандарте, с тюнинг-пакетом Redline и в спортивном — RS. Две последние версии имеют несколько особенностей. Например, Trailblazer RS получил дорогие элементы отделки глянцево-красных расцветок. Также у внедорожника появились металлические накладки на панели, контрастная прострочка кожаных сидений и оригинальные коврики.

Также Chevrolet Trailblazer RS имеет двойные патрубки выхлопа, задний диффузор, 19-дюймовые диски колёс из лёгких сплавов и аэродинамический обвес.

Trailblazer нового поколения увидел свет в этом году на автосалоне в Шанхае. Размеры внедорожника стали чуть меньше, а также автомобиль лишился рамы. Дизайн оформлен в фирменном стиле Traker и Orlando: с характерными "двухъярусными" ходовыми огнями и радиаторной решеткой присущей этому бренду.

Chevrolet Trailblazer 2020 модельного года имеет 1,3-л. турбированный движок на 165 лошадиных сил. В тандеме с ним поработает 9-скоростная АКПП или вариатор. Автомобиль переднеприводный или полноприводный.

На мотор и коробку передач производитель даёт серьёзную гарантию: 160 тысяч км пробега или 8 лет.

В Китайской Народной Республике ценники на авто начинаются от 140 000 и доходят до 180 000 юаней (1 295 000 — 1 665 000 руб).