«Быдлячья рожа»: краса Росгвардии решила заявить на автохама в полицию

«Краса Росгвардии» Анна Храмцова заявит в полицию на протаранившего ее автохама, рассказала «Ура.ру» она сама.

Храмцова — прапорщик полиции из Екатеринбурга и победительница фотоконкурса «Краса Росгвардии». Он прошел впервые весной, а его результаты — итог онлайн-голосования.

В начале недели в своем инстаграме Храмцова сообщила, что на парковке екатеринбургского торгового центра «Мегаполис», когда она шла по ней с дочерью, ее на легковом автомобиле, «ведре», протаранил мужчина, «быдлячья рожа».

Храмцова и ее оппонент обменялись угрозами, сфотографировали друг друга, а теперь полицейская заявила, что в ходе того инцидента получила травму руки — теперь та болит.