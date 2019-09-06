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«Быдлячья рожа»: краса Росгвардии решила заявить на автохама в полицию 

Рамблер 12 часов назад
«Краса Росгвардии» Анна Храмцова заявит в полицию на протаранившего ее автохама, рассказала «Ура.ру» она сама.
Храмцова — прапорщик полиции из Екатеринбурга и победительница фотоконкурса «Краса Росгвардии». Он прошел впервые весной, а его результаты — итог онлайн-голосования.
В начале недели в своем инстаграме Храмцова сообщила, что на парковке екатеринбургского торгового центра «Мегаполис», когда она шла по ней с дочерью, ее на легковом автомобиле, «ведре», протаранил мужчина, «быдлячья рожа».
Храмцова и ее оппонент обменялись угрозами, сфотографировали друг друга, а теперь полицейская заявила, что в ходе того инцидента получила травму руки — теперь та болит.
«Заявление еще не подала, но планирую», — заверила «Краса Росгвардии», отдав коллегам-правоохранителям право квалифицировать деяние автохама.
Автоновости , Видео , Росгвардия
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