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Российский авторынок упал в шестой раз за год 

Авторамблер 4 часа назад
Российский авторынок упал в шестой раз за год
Фото: Авторамблер
Российский автомобильный рынок в августе сократился на 1,3% — до 145,5 тыс. реализованных легковушек и LCV. Нынешнее снижение стало шестым с начала 2019 года, свидетельствует ежемесячный отчет Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Как отмечают аналитики, существенных изменений на авторынке не происходит.
"Продажи были по-прежнему ниже того добротного уровня, который был достигнут годом ранее", — сказал председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.
В июле Шрайбер прогнозировал в 2019 году в лучшем случае повторение прошлогодних результатов, когда было реализовано 1,8 млн автомобилей.
Лидером на российском авторынке остается АвтоВАЗ, продавший за последний месяц лета более 30 тыс. машин. Спрос на продукцию тольяттинского завода вырос на 5%. На втором и третьем местах оказались южнокорейские Kia и Hyundai с 18,35 тыс. (-2%) более 14 тыс. проданных автомобилей.
В десятку самых успешных автобрендов по итогам августа также вошли Renault (12,96 тыс. шт., +12%), Toyota (9,12 тыс. -6%), Volkswagen (8527 шт., -1%), Skoda (7007 шт., +4%), Nissan (5938 шт., -16%), ГАЗ (5293 шт., +6%) и BMW (3525 шт., +17%).
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Комментарии
Автоновости , Hyundai , Nissan , BMW , Kia , Toyota , Volkswagen , Renault , Skoda , Йорг Шрайбер , Автоваз
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