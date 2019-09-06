Российский авторынок упал в шестой раз за год

Российский автомобильный рынок в августе сократился на 1,3% — до 145,5 тыс. реализованных легковушек и LCV. Нынешнее снижение стало шестым с начала 2019 года, свидетельствует ежемесячный отчет Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Как отмечают аналитики, существенных изменений на авторынке не происходит.

"Продажи были по-прежнему ниже того добротного уровня, который был достигнут годом ранее", — сказал председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

В июле Шрайбер прогнозировал в 2019 году в лучшем случае повторение прошлогодних результатов, когда было реализовано 1,8 млн автомобилей.