Российский авторынок упал в шестой раз за год 

Российский автомобильный рынок в августе сократился на 1,3% — до 145,5 тыс. реализованных легковушек и LCV. Нынешнее снижение стало шестым с начала 2019 года, свидетельствует ежемесячный отчет Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Как отмечают аналитики, существенных изменений на авторынке не происходит.
"Продажи были по-прежнему ниже того добротного уровня, который был достигнут годом ранее", — сказал председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.
В июле Шрайбер прогнозировал в 2019 году в лучшем случае повторение прошлогодних результатов, когда было реализовано 1,8 млн автомобилей.
Лидером на российском авторынке остается АвтоВАЗ, продавший за последний месяц лета более 30 тыс. машин. Спрос на продукцию тольяттинского завода вырос на 5%. На втором и третьем местах оказались южнокорейские Kia и Hyundai с 18,35 тыс. (-2%) более 14 тыс. проданных автомобилей.