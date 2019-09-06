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Водителям придумали новый налог 

Авторамблер 2 часа назад
Взял попутчика? Отдай 13%!
Фото: Авторамблер
Водители сервиса поиска попутчиков BlaBlaCar должны уплачивать подоходный налог по ставке 13%, считают в Минфине. Аналитики предупреждают, что в этом случае цены на поездки вырастут на 13-20%, сообщают "Известия" в пятницу.
Соответствующее предложение министерство направило в ответ на запрос Ассоциации региональных пассажирских перевозчиков России (РПП). В нем указано, что "доходы физических лиц, такие как плата за использование транспортного средства или денежные компенсации части расходов, связанных с перевозкой другого гражданина, подлежат налогообложению".
Пока неизвестно, когда Минфин доработает документ о налоге, так как сфера карпулинга в России пока не контролируется законом.
Тем временем Минтранс продолжает разрабатывать законопроект о регулировании сервисов, подобных BlaBlaCar. По мнению министерства, плата "за бензин" не вписывается в понятие дохода физических лиц, а потому не должна облагаться налогом.
В конце июля в СМИ появилась информация, что в России хотят заблокировать сервис BlaBlaCar, который заподозрили в сотрудничестве с нелегальными перевозчиками.
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Автоновости , Минтранс РФ , Минфин , газета "Известия"
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