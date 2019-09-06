Mercedes-Benz GLB — небольшой, но 7-местный. В Россию он приедет, но нескоро

Кроссовер Mercedes-Benz GLB добирается до покупателя окольными путями, в несколько этапов. Рассекретили кроссовер несколько месяцев назад, официальный дебют состоится через неделю, а первые машины в России появятся значительно позже. Но уже известно, когда именно.

Mercedes-Benz GLB стал полноправным — хоть и самым крупным — членом компактного семейства марки. Он куда крупнее, чем вседорожный GLA, и действительно может одновременно увезти семь человек (хотя третий ряд сидений и стал дополнительной опцией). Ориентирована новинка не на городское использование, а, скорее, на любителей путешествий, которым определенно придется по нраву огромный для этого класса багажник. Хотя, учитывая менталитет русского покупателя, вполне возможно, в нашей стране GLB станет как раз самым популярным вседорожником Mercedes-Benz для города.

В Европе вседорожник уже получил широкий выбор моторов и трансмиссий — от 163-сильного бензинового мотора и небольшого дизеля до 224-сильной бензиновой "четверки", 7— и 8-ступенчатые роботы и опциональную систему полного привода. Кроме того, кроссовер успел обзавестись и модификацией от AMG, которая вместе с индексом 35 получила двигатель мощностью 306 л.с.

Что из этого разнообразия доберется до нашей страны, пока неизвестно. Можно предположить, что российский офис марки сделает ставку на самый мощный бензиновый мотор, безальтернативный полный привод и богатые комплектации. И, соответственно, довольно высокую цену, которую можно будет еще увеличить благодаря обширному списку опций.

Ясность в ситуацию обещано внести лишь весной следующего года, когда, как следует из информации от российского представительства марки, планируется старт продаж GLB в России.