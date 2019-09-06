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Водитель позанимался спортом в пробке и попал на видео 

Lenta.ru 2 часа назад
Водитель кабриолета позанимался спортом с гантелей в пробке и попал на видео. На ролик обратило внимание издание Daily Mail.
На кадрах, снятых на одной из дорог американского города Хьюстон, штат Техас, водитель белого кабриолета Toyota Camry Solara тренируется с гантелей. Мужчина сначала делает упражнение на трицепс левой рукой, а затем — правой, и при этом продолжает вести автомобиль.
Спортивного водителя снял ехавший за ним мужчина. За кадром слышен его смех. «Этот парень качается прямо сейчас! О, он поменял руки! Вот это я уважаю, парень всегда на спорте», — усмехаясь, говорит оператор. Американец предположил, что водитель кабриолета проспал, и поэтому решил сделать зарядку в пробке. «Круто, хотел бы я, чтобы он пил протеиновый коктейль между подходами», — пошутил мужчина.
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Автоновости , Видео , Toyota Camry Solara , Toyota , Toyota Camry
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