Водитель позанимался спортом в пробке и попал на видео

Водитель кабриолета позанимался спортом с гантелей в пробке и попал на видео. На ролик обратило внимание издание Daily Mail.

На кадрах, снятых на одной из дорог американского города Хьюстон, штат Техас, водитель белого кабриолета Toyota Camry Solara тренируется с гантелей. Мужчина сначала делает упражнение на трицепс левой рукой, а затем — правой, и при этом продолжает вести автомобиль.

Спортивного водителя снял ехавший за ним мужчина. За кадром слышен его смех. «Этот парень качается прямо сейчас! О, он поменял руки! Вот это я уважаю, парень всегда на спорте», — усмехаясь, говорит оператор. Американец предположил, что водитель кабриолета проспал, и поэтому решил сделать зарядку в пробке. «Круто, хотел бы я, чтобы он пил протеиновый коктейль между подходами», — пошутил мужчина.