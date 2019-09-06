Красивый китайский кроссовер запатентовали в России

Китайский бренд Haval получил Одобрение транспортного средства (ОТТС) на еще одну модель в России — кросс-купе F7x.

По сути, новый купе-паркетник вписали в ОТТС, выписанный на компактный кроссовер F7, продажи которого стартовали в июне.

F7x получился на 5 мм короче и на 35 мм ниже "старшей" модели: в длину новинка достигает 4615 мм, в ширину — 1846 мм, а в высоту — 1655 мм. Колесная база осталась прежней и составляет 2725 мм. Снаряженная масса при этом выросла на 68 кг — до 1788 кг.

Ожидается, что список оснащения новой модели будет расширен системой мониторинга слепых зон и полностью цифровой приборной панелью.

Кросс-купе получит те же моторы, что и F7: два турбодвигателя Great Wall объемом 1,5 л и 2 л и мощностью 150 л.с. и 190 л.с. соответственно. Оба варианта агрегатируются с семидиапазонными "роботами" с двумя мокрыми сцеплениями.

F7x будут производить на мощностях завода в Тульской области, где уже налажена сборка F7. По данным Haval, в день завод способен выпускать до 60 моделей.

По данным агентства "Автостат", Haval является самым популярным китайским брендом на рынке РФ. В июле он увеличил объем продаж в 4,6 раза, реализовав 1,18 тыс. моделей.