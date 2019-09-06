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Автомобили Tesla Model 3 остались без кожаного салона 

Авторамблер 2 часа назад
Автомобили Tesla Model 3 остались без кожаного салона
Фото: Авторамблер
Во время ежегодного собрания акционеров в июне глава Tesla Илон Маск пообещал, что больше не будет использовать натуральную кожу в оформлении салона автомобилей.
Маск сдержал обещание, судя по сообщению в Twitter, опубликованному в конце августа: "Интерьер Model 3 теперь на 100% некожаный". Это касается и рулевого колеса, уточнил бренд в комментариях: видимо, руль обили той же синтетической кожей премиум-класса, которую Tesla начала использовать в салонах Model 3, Model X и Model S два года назад.
Также в июне Маск отметил, что сложнее всего отказаться от настоящей кожи именно в обивке руля. "Мы уже близки к тому, чтобы сделать некожаный руль. Но есть некоторые проблемы с нагреванием и с износом", — сказал глава Tesla.
По крайней мере с 2015 года на корпорацию постоянно давят различные "зеленые" организации, призывая перестать обивать салон натуральной кожей. Сдавшись под напором PETA, Маск решился на кардинальные перемены.
Несмотря на то, что люкс в автомобильном мире стабильно ассоциируется с кожаным салоном, аудитория Tesla, выбирающая "зеленые" авто, возможно, оценит по достоинству шаг в сторону экологичности.
Еще одна проблема, которую американскому бренду предстоит решить, это ненадежность приложения-ключа. Во вторник американские владельцы Model 3 на четыре часа потеряли доступ к своим авто из-за массового сбоя виртуального ключа.
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Комментарии1
Автоновости , Tesla , Tesla Model 3 , Илон Маск
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