Правила получения прав предложили изменить

МВД предложило изменить правила получения водительских прав

МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза , размещенного на сайте министерства.

Так, в ведомстве предложили допускать за руль водителей грузового и пассажирского транспорта только при наличии стажа управления транспортом категории "В".

Кроме того, изменения коснутся минимального возраста для получения прав категории "D" — его планируют поднять до 24 лет. Для категории "С" этот показатель составит 21 год.

В МВД отметили, что обмен иностранных национальных водительских удостоверений по этим категориям будет возможен только после прохождения соответствующего профессионального обучения и сдачи экзаменов.

Получить права на вождение тяжелого мотоцикла можно будет с 20 лет, имея уже при этом двухлетний опыт управления легким мотоциклом. Для них будет создана новая подкатегория "А2", куда войдут мотоциклы с максимальной мощностью, не превышающей 35 киловатт. Кроме того, соотношение максимальной мощности к разрешенной максимальной массе не должно превышать 0,2 киловатта на килограмм. Право на управление этой категорией мотоциклов можно будет получить после 18 лет.

Получить права на управление легковушкой с тяжелым прицепом водителям категорий "СЕ" или "DE" можно будет без экзаменов.

Открытая категория "СЕ" также подтверждает право на управление составом транспортных средств категории "DE" при наличии категории "D".

МВД также предложило установить норму о признании недействительными иностранных национальных водительских удостоверений по истечении шести месяцев с даты получения их владельцами вида на жительство или российского паспорта.

Поправки коснутся и подростков за рулем. Согласно инициативе министерства внутренних дел, несовершеннолетние, сдавшие экзамен в ГАИ, смогут управлять легковым автомобилем в сопровождении опытного водителя.

Условия такого управления, в том числе требования к сопровождающему, предстоит определить правительству.

В МВД также выступили за то, чтобы не допускать к экзамену в ГАИ тех кандидатов на права, которые ранее управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Эта мера коснется и тех, кто отказывался от медицинского освидетельствования.

Этот запрет предлагается устанавливать на срок, в течение которого указанные лица считаются подвергнутыми административному наказанию — до истечения одного года.