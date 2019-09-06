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Правила получения водительских прав предложили изменить 

Рамблер 1 час назад
Правила получения прав предложили изменить
Фото: РИА Новости
Эксперты МВД предложили внести изменения в правила получения водительских удостоверений, сообщает РИА Новости. Нововведения коснутся кандидатов в водители, желающих получить категории «А», «С» и «D», а также подростков за рулём.
В России придумали еще один повод для лишения водительских прав
Поправки в закон «О безопасности движения» содержат предложение допускать за руль грузового и пассажирского транспорта только водителей, имеющих опыт управления транспортом категории «B». При этом в будущем получить категорию «C» можно будет только по достижению 21-летнего возраста, «D» — когда кандидату стукнет 24 года. Иностранцам, чтобы обменять права указанных категорий на российские, придётся сдать экзамены в ГИБДД.
Любителям двухколёсного транспорта, чтобы получить право управлять тяжёлым мотоциклом придётся дождаться исполнения как минимум 20 лет. При этом к этому времени кандидат должен иметь стаж управления лёгким мотоциклом. Для которых создадут отдельную подкатегорию «A2», не менее 2-х лет.
Подростки за рулём, успешно сдавшие экзамены в ГИБДД, получат право выезжать на дорогу в сопровождении опытного водителя. Критерии опытности автолюбителя предстоит определить правительству.
Кроме того, эксперты МВД предложили в течение одного года не допускать к экзаменам водителей, ранее попавшихся за рулём в нетрезвом состоянии или отказавшихся проходить медосвидетельствование
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Автоновости
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