Черные точки на стеклах машины: зачем они нужны?

По краям лобового или заднего стекла в машине обычно идет полоса от 1,5 до 3 см с черными точками разного размера. Для чего нужны эти точки, которые называются фриты, разбирался портал «АвтоВзгляд».

По данным издания, фриты на стеклах автомобиля представляют собой капельки керамической краски, которые наносят на поверхность трафаретным способом, а потом подвергаются термообработке.

Основная задача такого керамического слоя — защита от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей клея-герметика, используемого при монтаже стекол и для защиты от попадания воды в салон автомобиля.

Кроме того, черная керамическая полоса выполняет еще и эстетическую функцию, так как при монтаже стекла герметик наносится валиком на его края, нередко распределяясь неравномерно, фриты же скрывают разную толщину клея и подтеки.

Еще одно полезное свойство фритов — сглаживание резкого светового контраста на стыке стекла и кузова. С этой же целью черные точки обычно сконцентрированы в верхней средней части лобового стекла в районе зеркала заднего вида. В этом месте они затемняют его и задерживают солнечные лучи, выполняя функцию козырька от солнца, отмечает портал.