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McLaren Senna отзывают в США из-за проблем с двигателем 

Car.ru 1 час назад
McLaren Senna отзывают в США
Фото: Car.ru
Руководители компании McLaren заявили об отзыве автомобилей, реализованных на транспортном рынке США.
Согласно официальным данным, конструкторы обнаружили в моделях Senna неполадки с силовым агрегатом. Именно выявленные проблемы и стали причиной начала отзывной кампании. Напомним, что проблема была обнаружена 1 августа текущего года.
Владельцы всех автомобилей, попадающих под отзыв, получат официальные письма, согласно которым должны будут предоставить транспорт для выполнения работ. По словам производителей, в случае если владельцы не согласятся на предоставление автомобилей, конструкторы снимают с себя ответственность за возникновение возможных проблем.
Все ремонтные работы будут произведены за счет производителя. После выполнения замены двигателя и ремонта гиперкаров, они будут возвращены владельцам с оформлением всех необходимых документов. Конструкторы уверяют, что ремонтные работы будут выполнены в течение короткого времени, поэтому долго ждать машин не придется.
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Автоновости , McLaren
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