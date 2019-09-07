McLaren Senna отзывают в США из-за проблем с двигателем

Руководители компании McLaren заявили об отзыве автомобилей, реализованных на транспортном рынке США.

Согласно официальным данным, конструкторы обнаружили в моделях Senna неполадки с силовым агрегатом. Именно выявленные проблемы и стали причиной начала отзывной кампании. Напомним, что проблема была обнаружена 1 августа текущего года.

Владельцы всех автомобилей, попадающих под отзыв, получат официальные письма, согласно которым должны будут предоставить транспорт для выполнения работ. По словам производителей, в случае если владельцы не согласятся на предоставление автомобилей, конструкторы снимают с себя ответственность за возникновение возможных проблем.

Все ремонтные работы будут произведены за счет производителя. После выполнения замены двигателя и ремонта гиперкаров, они будут возвращены владельцам с оформлением всех необходимых документов. Конструкторы уверяют, что ремонтные работы будут выполнены в течение короткого времени, поэтому долго ждать машин не придется.